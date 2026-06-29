Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

La tienda de indumentaria había quedado gravemente afectada el 30 de marzo, cuando se produjo el colapso total del techo del local. Se confirmó el cierre.

Después de meses de incertidumbre y expectativas de una posible reapertura, Q’Bien Indumentaria, uno de los tradicionales comercios de venta de ropa de la Peatonal San Martín de Paraná, cerró definitivamente sus puertas. La decisión se conoció en las últimas horas y marca el final de un negocio con décadas de trayectoria en el centro comercial de la ciudad.

El comercio había quedado gravemente afectado el pasado 30 de marzo, cuando se produjo el colapso total del techo del local. Aquella mañana, al ingresar para comenzar la jornada laboral, los empleados se encontraron con una escena devastadora: la estructura había cedido por completo, dejando el interior del negocio destruido.

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El derrumbe no solo impactó sobre Q’Bien Indumentaria. Parte de la estructura también afectó a una sucursal de Calzados Centro, perteneciente a la cadena Beter, ubicada en un inmueble lindero. Desde entonces, ese local también permanece cerrado mientras avanzan las tareas de reparación y refacción.

Durante los meses posteriores al siniestro, los propietarios de Q’Bien mantuvieron viva la expectativa de una posible recuperación del edificio. Mientras se analizaban alternativas para reconstruir el espacio y retomar la actividad comercial, los trabajadores continuaron vinculados a la empresa, aunque percibiendo únicamente un porcentaje reducido de sus salarios.

Sin embargo, tras las evaluaciones técnicas realizadas sobre el inmueble, la conclusión fue contundente: la estructura edilicia presenta daños de tal magnitud que hacen inviable una reconstrucción que permita garantizar condiciones seguras para el funcionamiento del local.

Esa situación derivó en la decisión de bajar definitivamente las persianas

El cierre impacta directamente en siete trabajadores, quienes ahora enfrentan la pérdida de sus fuentes laborales. Algunos de ellos acumulaban una antigüedad cercana a los 30 años dentro del comercio, lo que refleja el fuerte vínculo construido con un negocio que supo convertirse en una referencia para varias generaciones de paranaenses.

La noticia generó preocupación en el sector comercial y entre los empleados de la zona céntrica, no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por lo que representa el cierre de un comercio histórico en una de las arterias más emblemáticas de Paraná.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná confirmaron que actualmente se encuentran en negociación con la empresa para definir los términos del pago de las indemnizaciones correspondientes al personal afectado.

Según se indicó, la situación podría encuadrarse dentro de lo establecido por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que contempla una indemnización reducida cuando el despido se produce por razones de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no atribuible al empleador.

La normativa establece que, en estos casos, la indemnización corresponde al 50% del monto habitual previsto por despido sin causa.

En este escenario, el derrumbe del edificio sería considerado un caso de fuerza mayor, al tratarse de un hecho extraordinario y ajeno a la voluntad de la empresa, lo que abriría la posibilidad de aplicar ese régimen indemnizatorio especial.

De todos modos, el proceso aún continúa en instancia de negociación, y desde el gremio señalaron que el objetivo es resguardar los derechos de los trabajadores y alcanzar una resolución que contemple la situación particular de cada empleado.

Más allá de las cuestiones legales y económicas, el cierre de Q’Bien Indumentaria representa también el fin de una historia comercial profundamente ligada al movimiento cotidiano de la Peatonal San Martín.

Durante años, el local formó parte del paisaje urbano del microcentro paranaense, acompañando distintas etapas del comercio local y consolidándose como una opción elegida por cientos de clientes.

El cierre de la tienda de indumentaria

Hoy, tras el derrumbe que marcó un antes y un después, la persiana baja de manera definitiva, dejando detrás no solo un local vacío, sino también el cierre de un capítulo importante en la historia comercial de Paraná.