Paraná recibe este sábado el debut de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026, en La Tortuguita, con 7.000 personas y un marco histórico.

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros".

Este sábado, desde las 16, Paraná vivirá una jornada inédita para el rugby entrerriano con la presentación de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026 . El escenario será el estadio montado en La Tortuguita, dentro del Paraná Rowing Club, donde ya se ultiman detalles de una estructura preparada para albergar a unas 7.000 personas.

Tribunas, palcos y una gran expectativa rodean al evento que marcará el desembarco oficial de la franquicia del Litoral en la capital entrerriana, en un hecho que promete posicionar a la ciudad dentro del mapa grande del rugby sudamericano.

La Tortuguita se enciende: Capibaras XV prepara su debut histórico en Paraná

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Durante una recorrida por las obras, dirigentes, autoridades y referentes destacaron la magnitud de la apuesta deportiva y social que representa este encuentro internacional.

Gabriel Bourdin, integrante de la franquicia, expresó su emoción por la llegada del certamen a Paraná.

"La verdad que es un orgullo enorme que Entre Ríos y sobre todo Paraná puedan ser parte de esta franquicia que tanto trabajo y esfuerzo nos ha dado. Esto reúne a toda la provincia de Santa Fe, a Entre Ríos y a Rosario. El Torneo Regional del Litoral es nuestro torneo madre, tiene 26 años de historia y casi 60 equipos participan", señaló.

Además, destacó la importancia de contar con una estructura profesional para los jugadores de la región.

"Argentina necesitaba una liga profesional y nosotros apostamos a traer el profesionalismo acá, para que nuestros chicos puedan tener un equipo de alto rendimiento y competir a nivel sudamericano sin tener que irse lejos de sus casas", sostuvo.

Capibaras XV participa del Súper Rugby Américas junto a otras franquicias argentinas y equipos de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este sábado enfrentará a Selknam de Chile en el único partido del certamen que se disputará en Paraná durante esta etapa.

"De siete partidos, el hecho de que solo uno se juegue en Paraná es una apuesta enorme para nosotros. Esperamos que el tiempo acompañe y que la gente también", agregó Bourdin.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero remarcó el impacto que tendrá el evento para la ciudad.

"Es una oportunidad que posiciona a Paraná. Esta cancha va a recibir miles de personas y eso significa mucho para el rugby, para el deporte y para la ciudad", afirmó.

La jefa comunal valoró además el perfil regional de la iniciativa.

"Capibaras tiene la virtud de instalar una mirada federal, lejos de lo centralista. El rugby es un deporte amateur que convoca familias, valores y entusiasmo desde la niñez. Desde el municipio intentamos acompañar y fomentar esos valores a través del deporte", indicó.

También se expresó Carlos Fertonani, otro de los referentes de la franquicia, quien destacó el crecimiento del proyecto y la identificación que logró generar en la región.

"Nos faltaba Paraná y hoy estamos cumpliendo. Nos sentimos cómodos en todos lados, pero acá se vive algo especial. Hay un fanatismo muy fuerte por el rugby entrerriano y eso seguramente se va a notar este sábado", manifestó.

Fertonani remarcó además la importancia que tiene la franquicia para el desarrollo de los jugadores locales.

"Antes los chicos tenían que emigrar para jugar al más alto nivel. Hoy, gracias a Capibaras, pueden seguir cerca de sus familias, volver a sus clubes y tener la posibilidad de mostrarse sin abandonar sus raíces", explicó.

En tanto, el presidente del Paraná Rowing Club, Adolfo Cislaghi, destacó el trabajo realizado en las instalaciones para recibir al público.

"Hicimos un espacio nuevo con toda la expectativa de recibir gente de Santa Fe, Rosario y de todo Entre Ríos. Esperamos llenar el campo de juego con unas 7.000 personas", afirmó.

Además, informó que las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden adquirirse tanto en la secretaría del club como a través de Ticketek. Los menores de 14 años ingresarán gratis acompañados por un adulto.

Paraná ya empezó a palpitar una jornada histórica. Este sábado, La Tortuguita abrirá sus puertas para escribir una nueva página en el rugby del Litoral, con emoción, familias y un marco inolvidable, que quedará para la historia.