Bruno Heit palpitó el duelo histórico de Capibaras XV en Paraná ante Selknam.

Bruno Heit analizó el presente de Capibaras XV en la previa del histórico duelo ante Selknam en Paraná por el Súper Rugby Américas 2026.

El próximo sábado quedará marcado como una fecha histórica para el rugby entrerriano . Por la duodécima fecha del Súper Rugby Américas 2026, Capibaras XV recibirá a Selknam de Chile desde las 16 en La Tortuguita del Paraná Rowing Club, en lo que será la primera presentación de la franquicia del Litoral en Paraná, dentro de la era profesional.

Uno de los protagonistas será Bruno Heit, centro del Club Atlético Estudiantes de Paraná y una de las figuras del equipo, quien expresó toda su emoción por volver a jugar en su ciudad representando a la franquicia regional, en diálogo con La Mañana de La Red (88.7).

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Bruno Heit habló en la previa del duelo clave de Capibaras XV en La Tortuguita

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"Estamos muy contentos y con muchas ganas. Desde que anunciaron estas fechas, a principio de temporada, los chicos de Paraná decíamos lo lindo que iba a ser jugar acá, con nuestras familias, nuestros clubes y toda la gente que nos acompaña cada fin de semana. Poder representar al Litoral en un Súper Rugby profesional en Paraná es algo divino", destacó.

Capibaras llega atravesando un gran presente y alimentando la ilusión de pelear bien arriba en el torneo.

"Venimos teniendo partidos muy buenos y encontrando una identidad de juego que nos gusta mucho. Vamos paso a paso, pensando primero en Selknam y en lograr la clasificación. Después veremos para qué estamos", señaló.

El conjunto del Litoral viene de dos actuaciones contundentes ante Pampas y Yacaré XV, mostrando un nivel colectivo en constante crecimiento.

"Cada jugador se siente libre para jugar como lo hace en su club y eso genera mucha confianza. Hay chicos que están teniendo rendimientos enormes, pero el mérito es de todo el equipo. El que entra demuestra que está preparado para jugar en esta franquicia", remarcó.

Heit también se refirió al cruce especial que tuvo Capibaras ante Yacaré XV, donde enfrentó a varios amigos y conocidos.

"Dentro de la cancha todos queremos ganar y se juega con mucha intensidad, pero después queda todo ahí. Son partidos lindos porque enfrente hay jugadores con los que compartimos muchísimo tiempo y amistad", explicó.

Sobre las diferencias entre su paso por Pampas y el presente en Capibaras, el entrerriano aseguró que encontró estructuras similares en cuanto al profesionalismo y el trabajo diario.

"El sistema y la dinámica son muy parecidos porque hay entrenadores con experiencia en franquicias. La gran diferencia para mí es estar cerca de mi casa, de mi gente y de mis afectos", contó.

Más expresiones del paranaense

Además, destacó el fuerte sentido de pertenencia que se viene generando alrededor de la franquicia.

"Desde el primer día buscamos dejar de lado las camisetas de los clubes y representar todos juntos a Capibaras. Creo que hoy eso se logró. La gente del Litoral se siente identificada con el equipo y eso se nota muchísimo", afirmó.

Pensando en el futuro, Heit también imaginó el regreso a los clubes una vez finalizada la competencia continental.

"Va a estar buenísimo volver al Torneo Regional del Litoral y cruzarnos con compañeros que hoy son amigos dentro de Capibaras. Seguro tendrá un condimento especial porque ahora nos conocemos mucho más", dijo entre risas.

El jugador del CAE valoró además el buen presente de Estudiantes y el crecimiento del rugby de Paraná.

"Es un orgullo ver tantos jugadores de Paraná dentro del plantel. Que haya chicos de Estudiantes y Tilcara teniendo protagonismo en esta competencia demuestra el gran trabajo que se viene haciendo", sostuvo.

Finalmente, dejó una invitación abierta para el gran partido del sábado en La Tortuguita.

"Esperamos a toda la gente del Litoral. Para nosotros va a ser algo inolvidable jugar en Paraná y sentir el apoyo de nuestra gente", cerró Bruno Heit, una de las caras visibles del gran momento que atraviesa Capibaras XV.