Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

El accidente ocurrió en de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná, donde una señora de 78 años fue chocada por una moto que le produjo graves heridas.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná.

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná . En ese lugar, una señora de 78 años fue chocada por una moto sufriendo graves heridas que le produjeron la muerte. La víctima fue identificada como Dora Delia Rocha, una ex-profesora de Música de la Escuela Normal de Paraná.

Una mujer de 44 años circulaba en horas del mediodía a bordo de una motocicleta Honda Bross 125cc., acompañada por su hijo de 11 años, por calle Cervantes. Al llegar al cruce con calle Mendoza, la conductora manifestó haber visualizado a una mujer que cruzaba corriendo por la senda peatonal, a quien no logró evitar colisionar.

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

Tras el impacto, las tres personas involucradas cayeron a la cinta asfáltica.

La mujer embestida, de 78 años, fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital San Martín. Lamentablemente, desde el nosocomio informaron que presentaba un traumatismo de cráneo grave y sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el secuestro del rodado involucrado y el traslado de la conductora a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se ordenó la realización de un control de alcoholemia.