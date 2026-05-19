En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná. En ese lugar, una señora de 78 años fue chocada por una moto sufriendo graves heridas que le produjeron la muerte. La víctima fue identificada como Dora Delia Rocha, una ex-profesora de Música de la Escuela Normal de Paraná.
Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto
El accidente ocurrió en de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná, donde una señora de 78 años fue chocada por una moto que le produjo graves heridas.
El accidente en Paraná
Una mujer de 44 años circulaba en horas del mediodía a bordo de una motocicleta Honda Bross 125cc., acompañada por su hijo de 11 años, por calle Cervantes. Al llegar al cruce con calle Mendoza, la conductora manifestó haber visualizado a una mujer que cruzaba corriendo por la senda peatonal, a quien no logró evitar colisionar.
Tras el impacto, las tres personas involucradas cayeron a la cinta asfáltica.
La mujer embestida, de 78 años, fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital San Martín. Lamentablemente, desde el nosocomio informaron que presentaba un traumatismo de cráneo grave y sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento.
Se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el secuestro del rodado involucrado y el traslado de la conductora a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se ordenó la realización de un control de alcoholemia.