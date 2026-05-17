Accidente en Paraná: una camioneta volcó y sus ocupantes salieron ilesos Tres personas vivieron un gran susto tras el vuelco de una Toyota Hilux en Paraná, aunque afortunadamente resultaron ilesos. 17 de mayo 2026 · 08:55hs

Tres personas vivieron un gran susto durante la madrugada de este domingo, luego de que una camioneta Toyota Hilux volcara en la intersección de avenida Estrada y calle Eslovenia, en Paraná. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos pese a la violencia del accidente.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo, un hombre de 29 años, señaló que perdió el control tras “morder” la banquina mientras circulaba por la zona. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta terminó volcando y quedó apoyada sobre uno de sus laterales.

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