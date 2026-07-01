Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , pidió este miércoles que el PRO , La Libertad Avanza y los sectores aliados a estos hagan “un esfuerzo” para dejar “de lado intereses personales y egos” y “confluir en una oferta electoral común” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Frigerio evitó pronunciarse sobre si el principal liderazgo del país corresponde a Javier Milei o a Mauricio Macri, y tras remarcar que “hoy no está en discusión eso”, remarcó que “hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”.

“Tenemos que trabajar para fortalecer un norte que, claramente, es muy distinto al que vivimos durante casi 20 años de kirchnerismo”, señaló el mandatario entrerriano en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

“Gran parte de la política argentina hoy se divide entre quienes quieren que le vaya bien al Gobierno, al Presidente, y quienes hacen todo lo posible para que le vaya mal. A mí me van a encontrar siempre en el primer grupo”, subrayó.

Agregó que muchos gobernadores ven "con entusiasmo la designación de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete" y vaticinó que “a partir de esta modificación en la estructura del Gobierno las cosas pueden andar mejor”.

Puntualizó que Santilli, con quien comparte un origen común en el PRO, “ha aprobado a lo largo de su trayectoria su capacidad de generar consensos y de gestionar”.

Además, Frigerio se pronunció a favor de resdiscutir las primarias PASO, porque “de la mayoría de las encuestas surge que la mayoría de los argentinos está de acuerdo en modificar el calendario electoral para no ir a votar tantas veces, y en no destinar tantos recursos para para este fin”.

“No creo que sean una mala herramienta, pero dado el contexto actual y la mayoritaria definición de la gente como para hacer algo con las PASO, creo que corresponde que la política escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia”, señaló.

Consultado sobre una posible alianza entre su partido, el PRO, y el oficialismo de La Libertad Avanza, Frigerio afirmó que se debe hacer “todo el esfuerzo para dejar de lado vanidades e intereses personales, para fortalecer un norte que claramente es muy distinto al que vivimos durante casi 20 años de kirchnerismo”.