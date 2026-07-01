Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

1 de julio 2026 · 14:19hs
El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”
El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos evita pronunciarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. “Hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pidió este miércoles que el PRO, La Libertad Avanza y los sectores aliados a estos hagan “un esfuerzo” para dejar “de lado intereses personales y egos” y “confluir en una oferta electoral común” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Frigerio evitó pronunciarse sobre si el principal liderazgo del país corresponde a Javier Milei o a Mauricio Macri, y tras remarcar que “hoy no está en discusión eso”, remarcó que “hay un Presidente de la Nación y todos necesitamos que le vaya bien”.

El gobernador Rogelio Frigerio utilizó su cuenta de X: Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío. Diego Santilli asumirá este martes la Jefatura de Gabinete 

Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

“Tenemos que trabajar para fortalecer un norte que, claramente, es muy distinto al que vivimos durante casi 20 años de kirchnerismo”, señaló el mandatario entrerriano en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

“Gran parte de la política argentina hoy se divide entre quienes quieren que le vaya bien al Gobierno, al Presidente, y quienes hacen todo lo posible para que le vaya mal. A mí me van a encontrar siempre en el primer grupo”, subrayó.

Agregó que muchos gobernadores ven "con entusiasmo la designación de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete" y vaticinó que “a partir de esta modificación en la estructura del Gobierno las cosas pueden andar mejor”.

Puntualizó que Santilli, con quien comparte un origen común en el PRO, “ha aprobado a lo largo de su trayectoria su capacidad de generar consensos y de gestionar”.

Además, Frigerio se pronunció a favor de resdiscutir las primarias PASO, porque “de la mayoría de las encuestas surge que la mayoría de los argentinos está de acuerdo en modificar el calendario electoral para no ir a votar tantas veces, y en no destinar tantos recursos para para este fin”.

“No creo que sean una mala herramienta, pero dado el contexto actual y la mayoritaria definición de la gente como para hacer algo con las PASO, creo que corresponde que la política escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia”, señaló.

Consultado sobre una posible alianza entre su partido, el PRO, y el oficialismo de La Libertad Avanza, Frigerio afirmó que se debe hacer “todo el esfuerzo para dejar de lado vanidades e intereses personales, para fortalecer un norte que claramente es muy distinto al que vivimos durante casi 20 años de kirchnerismo”.

Rogelio Frigerio PRO LLA Diego Santilli
Noticias relacionadas
En Entre Ríos 3,23% del territorio está en manos de extranjeros, principalmente de capitales uruguayos, según el mapa del Observatorio de Tierras 

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Docentes concretaron paro  marcha, junto a la Multisectorial en Defensa de Caja de Jubilaciones contra la Reforma Previsional. Confirman acatamiento de 80%

Paro docente: "Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa"

Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

La Cámara Nacional Electoral calificó como “exceso en las atribuciones” del Poder Ejecutivo al legislar sobre migración. 

Comerciante chino de Oro Verde logró ciudadanía argentina tras fallo que anuló DNU presidencial

Ver comentarios

Lo último

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Ultimo Momento
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Policiales
Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Ovación
Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

La provincia
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Paro docente: Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa

Paro docente: "Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa"

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Dejanos tu comentario