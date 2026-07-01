Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Este jueves a las 19, con entrada libre y gratuita se realizará la charla "¿Estamos solos? El fenómeno OVNI" en el Museo Antonio Serrano.

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" (Gardel 62, Paraná), será sede de la charla ¿Estamos solos? El fenómeno OVNI , a cargo de las investigadoras Silvia Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini. Será este jueves 2 de julio, a las 19h, con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En el marco del creciente interés internacional por la desclasificación de documentación oficial vinculada al fenómeno OVNI y de la repercusión generada por el reciente estreno de la película El día de la revelación, de Steven Spielberg, las expositoras abordarán algunos de los principales interrogantes que atraviesan la temática.

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Durante el encuentro se analizarán los procesos de desclasificación de archivos impulsados en distintos países, el estado de situación en Argentina y las investigaciones desarrolladas por organismos y especialistas dedicados al estudio del fenómeno.

Las Simondini en el mundo OVNI

Silvia Pérez Simondini, fundadora del Museo del OVNI de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, compartirá su experiencia como investigadora y se referirá a su distinción en la presentación nacional del reciente film de Spielberg, además de exponer la relación que existe entre algunos elementos que muestra la película y los casos documentados.

Por su parte, Andrea Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA), presentará el trabajo que lleva adelante la organización para promover el acceso a documentación oficial mediante las herramientas previstas por la Ley de Acceso a la Información Pública.

La conferencia también incluirá el análisis de casos emblemáticos nacionales e internacionales, la evolución del concepto de OVNI hacia el de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y los debates que este tema genera en los ámbitos científico, académico y social.