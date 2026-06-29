Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

El órgano de control y monitoreo del transporte público de Paraná se reunió días atrás para evaluar el desempeño del sistema.

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

Tras la reciente reunión del Órgano de Control y Monitoreo del Transporte Público, se puso de manifiesto una dualidad en la apreciación del sistema de colectivos de Paraná. Si bien las autoridades y la Defensoría del Pueblo coinciden en que hubo un salto en la calidad de las unidades y la previsibilidad desde el inicio de la nueva concesión en diciembre de 2025, los usuarios mantienen reclamos estructurales que afectan su vida cotidiana.

El defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, detalló a UNO que el eje central de las quejas es el incumplimiento del deber de información por parte de las empresas.

Los usuarios denuncian una falta de claridad crítica respecto a paradas radas inexistentes o cambiantes. Señalan que los colectivos cambian de parada sin previo aviso o que diferentes choferes se detienen en esquinas distintas de una misma línea, dejando pasajeros a pie. Además denuncian falta de señalización y cartelería y exigen que la información no esté solo en aplicaciones móviles (como Arriba Paraná), sino que haya cartelería física en las calles para quienes no manejan la tecnología.

Otro de los planteos comunes de los usuarios es el incumplimiento de frecuencias y horarios y aseguran que a pesar de las mejoras, persisten baches horarios que generan desconfianza en el sistema público.

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería en las paradas, precisión horaria y mejor trato de los choferes Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Reclamos puntuales

Uno de los reclamos puntuales llevados a la mesa de trabajo fue la situación de la zona de Jorge Newbery, porque los habitantes de los barrios del área solicitan que el servicio local cubra la zona, ya que actualmente dependen de la Línea 20 del servicio metropolitano, la cual carece de una vinculación aceitada con el sistema urbano.

Por otro lado, surgió un pedido de capacitación para los choferes. "No se trata de una falta de conocimiento de los recorridos, sino de una demanda de empatía y mejor trato, especialmente hacia las personas mayores y usuarios con movilidad reducida", explicó Amavet.

Los puntos planteados por la Defensoría del Pueblo también tienen que ver con el estado de las garitas y paradas de colectivos. "Aunque el Municipio informó sobre un plan de intervenciones en infraestructura urbana y demarcación, los vecinos perciben que el acceso a la información en estos puntos es insuficiente. Además, la falta de coordinación entre la empresa San José y el Servicio Metropolitano (ERSA) perjudica a quienes necesitan combinar ambos sistemas, ya que el servicio interurbano no cuenta con aplicación móvil ni canales de comunicación claros", expresó el entrevistado.

Reunión evaluadora

El órgano de control y monitoreo del transporte público de Paraná se reunió días atrás para evaluar el desempeño del sistema. El organismo, creado por la Ordenanza N.º 10.213, está integrado por representantes del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo. El espacio permite evaluar el desempeño del sistema, analizar indicadores y acordar acciones para mejorar el servicio.

Durante el encuentro se presentó un informe integral sobre el funcionamiento del servicio, que actualmente cuenta con 11 líneas y 17 ramales, y se repasaron las principales acciones implementadas desde el inicio de la nueva concesión. Entre ellas, las modificaciones de recorridos, la adecuación de horarios y frecuencias, medidas para reforzar la seguridad, la inversión municipal destinada a sostener el sistema y la implementación del boleto combinado, además de la readecuación de las paradas del sistema metropolitano.

La intendenta Rosario Romero destacó que el transporte público constituye "un derecho social y un motor del desarrollo productivo" y remarcó que forma parte de una política integral de movilidad urbana que también incluye el sistema de bicicletas públicas, el nuevo estacionamiento medido y las obras de semaforización. "Como en todo proceso, hay aspectos por mejorar y el desafío es seguir fortaleciendo el transporte público”, expresó.

La Presidenta Municipal también hizo referencia al esfuerzo financiero que realiza el Municipio para sostener el servicio. "La mayor parte del subsidio se financia con recursos municipales y un pequeño aporte del gobierno provincial. Como todas las ciudades del interior del país, Paraná dejó de recibir los subsidios nacionales que antes percibía el transporte público, a diferencia del AMBA. Pese a ese contexto, hemos avanzado hacia un servicio de mayor calidad y queremos seguir mejorándolo", señaló.