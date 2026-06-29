El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, participa en Paraná del Consejo de Seguridad Interior. Pasó por UNO y analizó la actualidad del país.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: "La seguridad no tiene banderas políticas".

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: "La seguridad no tiene banderas políticas".

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires participa en Paraná de la II Reunión del Consejo de Seguridad Interior , un encuentro político-técnico en el que ministros y autoridades nacionales y provinciales coordinan estrategias para enfrentar el delito y fortalecer las políticas de seguridad en todo el país.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), durante su visita a la Redacción de UNO , destacó la importancia del trabajo conjunto entre las jurisdicciones, defendió la gestión bonaerense en materia de seguridad y también analizó el escenario político nacional de cara a la construcción de una alternativa para las elecciones del próximo año.

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Javier Alonso en Paraná: defendió la gestión bonaerense y pidió coordinación entre provincias

Javier Alonso valoró la realización de la II Reunión del Consejo de Seguridad Interior y explicó que estos encuentros son fundamentales porque permiten coordinar políticas entre las provincias y la Nación.

"La seguridad depende de cada provincia. La seguridad ciudadana, los robos, los hurtos y los homicidios son responsabilidad de las policías provinciales. Después están los delitos federales, como el narcotráfico, el tráfico de armas, las estafas digitales y el ciberdelito. Estas reuniones sirven para coordinar políticas, crear mesas de intercambio de análisis criminal y fortalecer el diálogo permanente entre quienes tenemos responsabilidades en materia de seguridad", afirmó.

Sostuvo que el vínculo entre los ministros resulta clave para resolver situaciones complejas.

"Cuando aparece un problema es importante conocer a la persona que está del otro lado del teléfono. El conocimiento personal y el trabajo conjunto son muy valiosos. La seguridad no tiene banderas políticas; cuando te vienen a robar no te preguntan a quién votaste. Tenemos que trabajar todos juntos para llevar tranquilidad a los barrios del país".

Alonso señaló que el narcotráfico representa hoy el principal desafío y remarcó la importancia de compartir información entre provincias.

"Para los delincuentes no existen los límites provinciales. Las dinámicas económicas, sociales y culturales también generan dinámicas delictivas compartidas. Por eso necesitamos cooperación permanente".

Como ejemplo recordó la colaboración de Buenos Aires durante la crisis de violencia en Rosario.

"Cuando ocurrieron los homicidios en Rosario detectamos vínculos con bandas del norte de la provincia de Buenos Aires. En ese momento llevamos patrulleros para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos que ser solidarios y complementarnos".

También destacó la necesidad de profundizar el trabajo articulado con la Justicia.

"La policía siempre es auxiliar de fiscales y jueces. El análisis criminal y la inteligencia sobre cómo funcionan las organizaciones delictivas son fundamentales para desarticularlas".

Tecnología y prevención

El ministro atribuyó la reducción de los homicidios en Buenos Aires a un trabajo sostenido durante varios años y a una fuerte inversión tecnológica.

"Trabajamos con cada uno de los 135 municipios. Cada intendente tiene un centro de monitoreo, controla las cámaras, los patrulleros y participa de una mesa de coordinación de la política de seguridad".

Explicó que la Provincia implementó un sistema de patrullaje predictivo.

"Sabemos dónde ocurre aproximadamente el 70% de los delitos, en qué horarios y qué días. Eso nos permite organizar circuitos preventivos antes de que sucedan".

Según indicó, ese trabajo se apoya en bases de datos y algoritmos de análisis criminal.

"Cada intendente recibe en tiempo real las llamadas al 911 y puede colaborar en el control de la policía y en la asistencia a las víctimas. Todo funciona mediante una plataforma informática integrada".

"La conflictividad social está creciendo"

Alonso advirtió que la situación económica está impactando sobre la seguridad.

"Está creciendo la conflictividad en las familias. Hay más endeudamiento, aumentaron los delitos vinculados a las deudas, incluso homicidios y amenazas. Hay personas desesperadas que terminan recurriendo hasta a organizaciones criminales para conseguir dinero".

También señaló un incremento de personas en situación de calle y de los casos de violencia intrafamiliar.

"Muchas familias están implosionando. Si esa conflictividad no explotó en el conurbano es por el enorme trabajo de contención que se hace desde el Estado en materia alimentaria, educativa y también desde la seguridad.”

"La Provincia registra el menor número de homicidios de su historia"

El funcionario sostuvo que los indicadores muestran una mejora sostenida.

“Hace veinte años teníamos 2.700 homicidios; hace diez años, 1.700; y el año pasado fueron 751. La Provincia de Buenos Aires tuvo la menor cantidad de homicidios de su historia y también el menor número de homicidios en ocasión de robo".

Aseguró que esas estadísticas son elaboradas por la Procuración General bonaerense y cuestionó algunas críticas hacia la gestión provincial.

"Cuando desde el Gobierno nacional dicen que Argentina es el país con menos homicidios de la región y al mismo tiempo afirman que Buenos Aires es un baño de sangre, las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo".

Relación con el Gobierno nacional

Alonso diferenció el vínculo técnico con el Ministerio de Seguridad de la Nación de las diferencias políticas por los recursos.

"Con el Ministerio existe un trabajo técnico importante. Se conformaron equipos conjuntos entre las policías provinciales, las fuerzas federales, la Justicia provincial y federal. Eso permitió desarticular organizaciones criminales y avanzar en investigaciones complejas".

Sin embargo, cuestionó la quita de fondos nacionales.

"El Gobierno nacional eliminó un fondo de financiamiento para la seguridad que ascendía a 750 mil millones de pesos. Con esos recursos habíamos mejorado salarios policiales, invertido en tecnología y fortalecido la videovigilancia junto a los municipios".

Afirmó que el gobernador Axel Kicillof reorganizó el presupuesto para sostener el funcionamiento del sistema.

"Se suspendieron otros programas y proyectos, pero la seguridad siguió funcionando. Hoy la Provincia recibe muchos menos recursos y eso hace todo más difícil".

También reiteró su reclamo por la coparticipación.

"Por cada 100 pesos que un bonaerense aporta en impuestos nacionales, la Provincia recibe apenas siete pesos de coparticipación. Nunca fue tan baja".

"Es tiempo de construir una alternativa"

En diálogo con UNO, Alonso también analizó el escenario político nacional y sostuvo que el peronismo debe concentrarse en construir un proyecto antes que discutir candidaturas.

"Estamos viviendo un momento de mucho debate. No creemos que este sea el año de las candidaturas, sino el de la construcción. Hay muchas discusiones que el peronismo tiene que dar para ofrecer una alternativa nacional".

Respecto del Gobierno nacional, consideró que la salida del jefe de Gabinete abrió nuevos interrogantes.

"No tenemos claro a quién responde el nuevo jefe de Gabinete, si al Presidente o a Mauricio Macri. Habrá que ver cómo evoluciona esa relación".

A su entender, la imagen del Gobierno dejó de caer, aunque se estabilizó.

"Me parece que el oficialismo se estabilizó alrededor de los 34 o 35 puntos de imagen, valores similares a los que hoy tiene Axel Kicillof. Hay un sector importante de la sociedad que ya no acompaña a Javier Milei, pero todavía no encuentra una alternativa".

El rol de Axel Kicillof

Alonso afirmó que el gobernador bonaerense busca construir una propuesta nacional de carácter federal.

"Axel está decidido a promover una alternativa nacional. Cuando viajo por el país trato de reunirme con dirigentes del peronismo de cada provincia para escuchar sus realidades y comprender cuáles son los problemas y las soluciones que plantean".

Durante su visita a Paraná, anticipó encuentros con dirigentes locales y una videollamada de Kicillof con referentes entrerrianos.

"La tecnología permite conversar con dirigentes de distintos lugares al mismo tiempo. Hoy la política necesita escuchar mucho más y comprender qué pasa en cada provincia".

También remarcó que no buscan intervenir en las internas provinciales.

"Cada distrito tiene su propia dinámica. Nosotros no nos metemos en la organización interna de cada provincia; creemos que esos debates deben resolverlos los compañeros de cada lugar".

"Tenemos que construir una fuerza capaz de gobernar"

El ministro consideró que Kicillof representa una esperanza para una parte del electorado.

"Ha crecido mucho su imagen y genera expectativas en muchos argentinos. Es muy posible que podamos ganar una elección nacional, pero el desafío no es solamente ganar, sino construir una fuerza política capaz de gobernar".

Para Alonso, la futura propuesta del peronismo debe tener como ejes el federalismo, la producción y el empleo.

"Necesitamos un proyecto que genere trabajo. Lo más revolucionario hoy es crear empleo. Hay millones de familias endeudadas y trabajadores que no llegan a fin de mes. Debemos garantizar seguridad, salud, educación y desarrollo para todas las provincias".

Finalmente volvió a defender la administración bonaerense.

"La Provincia de Buenos Aires es la que menos trabajadores estatales tiene en relación con su población y una de las que menos gasta. A pesar de haber perdido recursos nacionales, seguimos pagando salarios, aguinaldos y sosteniendo los servicios. Creemos que hace falta una administración distinta del país y una mirada verdaderamente federal".