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Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Con un doblete de Harry Kane en el tramo final del encuentro, Inglaterra revirtió el marcador y se impuso 2-1. Su próximo rival será México.

1 de julio 2026 · 15:25hs
Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiendo su jerarquía para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta derrotó 2 a 1 a República Democrática del Congo tras remontar un resultado adverso con dos goles de Harry Kane en el complemento.

Congo sorprendió en el inicio del encuentro

El conjunto africano dio el golpe desde el inicio. A los seis minutos, Brian Cipenga recibió dentro del área y sacó un potente derechazo al primer palo que sorprendió a Jordan Pickford para establecer el inesperado 1-0.

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Lejos de desmoronarse, Inglaterra monopolizó la posesión de la pelota y comenzó a generar ocasiones para alcanzar la igualdad. Jude Bellingham estuvo cerca con un cabezazo que encontró una extraordinaria respuesta del arquero Lionel Mpasi, mientras que Marcus Rashford desperdició otra chance clara y Aaron Wan-Bissaka salvó sobre la línea un remate de los británicos.

La selección congoleña también dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia. Yoane Wissa estrelló un disparo en el poste tras una buena acción colectiva, aunque Mpasi volvió a convertirse en figura antes del descanso al impedir el empate con otra gran intervención ante Kane.

En el complemento el dominio inglés fue absoluto. Rashford y Bellingham exigieron nuevamente al arquero africano, que sostuvo la ventaja durante buena parte de la segunda mitad. Sin embargo, el asedio terminó dando resultados.

Inglaterra lo revirtió gracias a la capacidad goleadora de Harry Kane

A los 30 minutos, Anthony Gordon envió un centro preciso desde la izquierda y Harry Kane apareció libre de marcas para conectar de cabeza y marcar el 1-1. El empate renovó el impulso del equipo europeo, que fue decididamente por la victoria.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, Inglaterra encontró el desnivel definitivo. A los 41 minutos, luego de una acción iniciada por Bellingham, Kane recibió el balón dentro del área, se acomodó y sacó un formidable remate de derecha al ángulo para sellar el 2-1 definitivo.

Con la remontada consumada, Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. En la próxima ronda enfrentará a México, que avanzó tras derrotar 2 a 0 a Ecuador, en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Inglaterra Mundial 2026 Congo
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