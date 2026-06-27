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Paraná: un colectivo chocó de atrás a un auto en una esquina semaforizada

un automóvil fue chocado por un colectivo en Gualeguaychú y Belgrano y solo se registraron daños materiales.

27 de junio 2026 · 18:55hs
Paraná: un colectivo chocó de atrás a un auto en una esquina semaforizada

Un siniestro vial se registró este sábado en la ciudad de Paraná durante un operativo de prevención y seguridad, cuando un automóvil fue impactado por un colectivo en la intersección de las calles Gualeguaychú y Belgrano.

Según informó la Policía a UNO, el hecho involucró a un Peugeot 308, conducido por un hombre, que circulaba por calle Gualeguaychú. Al llegar al semáforo, el vehículo fue colisionado en su parte trasera por un colectivo de la empresa San José.

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Daños materiales

A raíz del impacto, ambos rodados sufrieron daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

En el lugar intervino personal policial, que dio participación a agentes de Tránsito Municipal de Paraná para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

Paraná Colectivo Auto
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