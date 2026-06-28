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Paraná: secuestran drogas y detienen a un hombre en Bajada Grande

En la madrugada de este domingo se detuvo a un hombre en la zona Bajada Grande, en Paraná. Tenía drogas en su poder

28 de junio 2026 · 11:26hs
Paraná: secuestran drogas y detienen a un hombre en Bajada Grande

En la madrugada de este domingo se detuvo a un hombre en la zona Bajada Grande,en Paraná, por tenencia de estupefacientes; y se le secuestraron un vehículo, celulares y drogas.

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial que circulaba por calle Larramendi y Pasaje Portland cuando observó a un hombre en actitud sospechosa que asciende a un vehículo Chevrolet Aveo. Dado que se trataba de una zona donde se habrían registrado hechos de abuso de armas, se encienden balizas y sirenas con el fin de identificar al rodado. Al advertir la presencia policial, el conductor acelera, iniciándose una persecución por varias cuadras.

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En el transcurso de la huida, desde el interior del vehículo se arrojó una bolsa a la vía pública, motivo por el cual se deja un efectivo policial en custodia de la misma. Metros más adelante se logró interceptar el automóvil y se demoró al conductor y a su acompañante.

Informado al fiscal en turno, dispuso que se haga presente personal de la División Drogas Peligrosas, ya que la bolsa que había arrojado podría ser estupefacientes, quienes determinaron mediante reactivos de campo que la sustancia descartada se trataba de cocaína y marihuana.

En consecuencia, ordenó el secuestro de la sustancia estupefaciente, del rodado, de los teléfonos celulares y la detención del conductor. El mismo quedó alojado en Alcaldía de Tribunales. Respecto a su acompañante, se dispuso su correcta identificación, quedando supeditada a la causa.

LEER MÁS: Paraná: dos detenidos con casi dos kilos de marihuana en la Peatonal

Secuestros

Una bolsa conteniendo sustancia sólida de color blanco, reactivo positivo para cocaína, con un peso de 35,9 gramos; un trozo compacto de sustancia vegetal, reactivo positivo para marihuana, con un peso de 101,3 gramos; un automóvil Chevrolet Aveo; un teléfono celular marca Samsung, color blanco y otro marca iPhone, color lila.

Paraná Drogas Hombre Bajada Grande
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