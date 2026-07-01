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Con éxito, se realizó el 1° Congreso de RRHH de la Costa del Uruguay en la UTN FRCU

El encuentro reunió a más de 150 participantes y representantes de 54 empresas de la región. Debatieron sobre la nueva reforma laboral, salud mental y el impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo.

1 de julio 2026 · 16:47hs
Con éxito, se realizó el 1° Congreso de RRHH de la Costa del Uruguay en la UTN FRCU

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La Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN (UTN FRCU) fue escenario el pasado viernes 26 de junio de un hito para el sector productivo y académico regional: el primer Congreso de Recursos Humanos de la Costa del Río Uruguay. El evento superó las expectativas al convocar a más de 150 inscriptos y referentes de 54 empresas de Entre Ríos y provincias vecinas, consolidándose como un espacio clave para potenciar el vínculo entre las organizaciones.

La iniciativa fue organizada en forma conjunta por la UTN FRCU y GOTERH (Grupo de Organizaciones para el Trabajo y la Educación de los Recursos Humanos), una red colaborativa integrada por empresas, consultoras y universidades, conformada con el objetivo fundamental de articular y estrechar los vínculos entre el mundo académico y el sector productivo de la región.

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Ejes de una agenda urgente

Bajo la premisa de profesionalizar el área de gestión de personas ante un escenario cambiante, la jornada ofreció un intenso cronograma que incluyó tres conferencias centrales de alto impacto:

*“La nueva Ley Laboral y los cambios en el contexto”, donde se analizaron las recientes reformas legales y su aplicación práctica. Disertantes: Abogado. Miguel Polo y Alberto Berardi, Gerente Cámara Cárnica Entre Ríos

*“Salud Mental y Bienestar”, un eje que cobró vital importancia en las agendas corporativas actuales. Disertantes: Lic. María Elena Micheloud y Coach Federico Martínez.

*“Las nuevas tecnologías e IA”, enfocada en las herramientas digitales que están transformando los procesos de trabajo. Disertante: Esp. Sofía Mom Von Kotcsh.

Lejos de limitarse a la teoría, el congreso complementó las ponencias con actividades lúdicas, dinámicas de integración y un productivo espacio de networking. El objetivo fue claro: propiciar el debate horizontal sobre las problemáticas cotidianas de la gestión de recursos humanos y dejar el puntapié para futuras alianzas estratégicas.

Balance positivo y proyección

Desde la organización expresaron su gran satisfacción por la respuesta de la comunidad. Destacaron especialmente la heterogeneidad de la convocatoria, que logró reunir a firmas de distintos rubros y localidades, marcando un exitoso primer paso hacia la profesionalización de los recursos humanos en la Costa del Uruguay.

"Este tipo de encuentros capacitan a los profesionales en conceptos clave, pero, por sobre todas las cosas, generan una vinculación real entre los actores de la región. Para la gestión del día a día, contar con una red de contactos sólida y colaborativa es sumamente positivo", concluyeron desde GOTERH tras el cierre de la jornada.

Recursos humanos Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Reforma laboral Inteligencia artificial Salud mental
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