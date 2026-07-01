La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

Desde las 20.30, Atlético Paraná recibirá a Patronato, por el partido revancha de la final de la Copa Túnel Subfluvial. El Decano está 2-1 en la serie.

El trofeo de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial quedará en la capital entrerriana.

La noche de este miércoles será de alegrías y tristezas, dependiendo del lado que caiga la moneda. Se jugará el partido de vuelta de la serie final de la Copa Túnel Subfluvial 2026 , la segunda edición del certamen organizado de manera conjunta por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

Desde las 20.30, en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín de la capital entrerriana, Atlético Paraná recibirá a Patronato, en una nueva edición del clásico más importante de la LPF, en esta oportunidad para definir la competencia.

El árbitro principal para este cotejo será Maximiliano Manduca; mientras que los jueces auxiliares serán Maximiliano Durán y Mariano Nadalín. El cuarto árbitro será Ariel Correa.

En el partido de ida, disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento, Atlético Paraná sacó ventaja como visitante y se impuso por 2 a 1, gracias a los dos goles de Juan Ignacio Mitre (Bartolomé Velázquez igualó transitoriamente para Patronato).

De esta manera, al Decano le alcanzará con un empate en su casa para alzar el trofeo y galardonar aún más sus vitrinas.

Por su parte, el Santo está obligado a ganar para que no se diluya su sueño de repetir la conquista obtenida en 2025, cuando derrotó a Unión de Santa Fe en la final. En caso de que el Rojinegro se imponga por un gol, la historia se definirá por penales; mientras que si gana por dos tantos o más, dará la vuelta olímpica.

Boletos e ingresos a la final de la Copa Túnel Subfluvial

Desde la LPF informaron que las entradas anticipadas se podrán conseguir de 10 a 13 en las boleterías del Club Atlético Paraná. Mientras que desde las 19 hasta el inicio del encuentro los tickets se venderán en las puertas de ingreso para cada parcialidad. El valor es de 10.000 pesos.

Por otra parte, desde la Policía de Entre Ríos dieron a conocer detalles del operativo de ingreso al estadio.

La parcialidad local deberá dirigirse al recinto por calle Dean J. Álvarez y doblar en Ruperto Pérez, para ingresar el la cabecera y la platea.

Por su parte, los hinchas visitantes tendrán que trasladarse por calle División de Los Andes, donde será desdoblados. La barra accederá por el sector que da a calle Avellaneda; mientras que el resto de los hinchas se ubicarán sobre calle Maciá.