Paro docente: "Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa"

Docentes concretaron paro marcha, junto a la Multisectorial en Defensa de Caja de Jubilaciones contra la Reforma Previsional. Abel Antivero, de Agmer confirmó 80% de acatamiento a la medida de fuerza.

Hoy se concretó el paro docente y la movilización de los gremios docentes de Agmer y AMET. La marcha se inició frente a la Caja de Jubilaciones junto a la Multisectorial y desde allí a Casa de Gobierno donde el secretario general de Agmer, Abel Antivero confirmó un acatamiento al paro de 80% solo en turno mañana.

Antivero dijo que se está en una meseta de confrontación con el Gobierno, con dos reivindicaciones. Por un lado los reclamos salariales y, por otro, la resistencia a la reforma previsional. "Por eso estamos llevando a cabo estas medidas de fuerza, marchando y haciendo presencia con la carpa de la dignidad", expresó.

Asimismo ironizó sobre el llamado del Gobierno a paritarias: "Los sindicatos fuimos notificados para concurrir a la paritaria salarial, por casualidad, un día antes del paro convocado. Lo mismo pasó el pasado 22 de abril, un día antes de que llevemos a cabo la multitudinaria marcha -también en el marco de la Multisectorial- nos convocaron para el 7 de mayo, para hacernos una propuesta deplorable que tuvimos que rechazar porque no respondía a las necesidades de bolsillo de los trabajadores".

Sobre las consignas de la convocatoria el dirigente de Agmer señaló que las dos cosas van de la mano. "Claramente la reforma previsional es un plan de ajuste sobre los trabajadores, un plan de empobrecimiento. En el caso docente estamos ante las puertas de una catástrofe educativa, donde hay compañeros y compañeras que están dentro del pluriempleo. Hay compañeras y compañeros que ya están dejando la docencia, eso es una catástrofe educativa".

Foto UNO/Delfina Silva

Sobre la reforma previsional señaló que cuando fueron convocados ante la Legislatura se explicó cómo afectaría a los docentes. "Cuando terminó la exposición ningún legislador fue capaz de repreguntar. Solamente tuvimos preguntas de oposición que fueron preguntas técnicas y que dejaban en claro que el 82% móvil se iba a perder para pasar a ser un 60%. Entonces es mentira que se sostiene el 82% móvil. Eso tiene que quedar claro".

Foto UNO/Delfina Silva

En otro párrafo apuntó a personal jerárquico de la Caja de Jubilaciones que se apuró a jubilarse con el 82% y también apuntó a los legisladores que avalan el proyecto de reforma: "En manos de ellos está nuestro futuro previsional. Hay que indagar porque algunos tienen miedo que se le acabe la carrera política. Están pensando en el 2027 y con esta situación se termina".

Finalmente expres{o que al deterioro salarial lo pagan los alumnos. y reivindico la area de convencer "y desarmar la opinión pública que dice que somos vagos porque hacemos paro". "Los sindicatos docentes reclamamos salarios porque somos trabajadores de la educacióny también estamos defendiendo el derecho a la educación, estamos defendiendo a la escuela pública", puntualizó.