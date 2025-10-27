Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido Paraná: un ladrón fue captado por cámaras mientras robaba un secarropas en barrio El Sol y fue detenido minutos después por la Policía. 27 de octubre 2025 · 17:21hs

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido.

Un robo ocurrido cerca del mediodía de este lunes en una vivienda del barrio El Sol, en Paraná, Entre Ríos, terminó con un hombre detenido luego de ser captado por las cámaras de seguridad de la casa.

Según pudo saber UNO, el individuo ingresó al patio de una vivienda familiar y sustrajo un secarropas. El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia del domicilio, cuyas imágenes fueron fundamentales para identificar al autor del ilícito.

Tras recibir la alerta, la Policía montó un operativo en la zona y detuvo al sospechoso junto a su pareja, logrando recuperar el electrodoméstico robado pocos minutos después del hecho.