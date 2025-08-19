Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Un hombre de 34 años fue detenido en Paraná por intentar robar cableado telefónico tras ser sorprendido por un vecino.

En la noche del lunes, personal de Comisaría Cuarta detuvo a un hombre de 34 años acusado de intentar sustraer cableado subterráneo de telefonía en la intersección de calles Saraví y Soler, en la zona oeste de la ciudad.

El operativo se inició tras el llamado de un vecino que advirtió movimientos sospechosos en la vía pública. Según el testimonio del denunciante, un sujeto intentaba forzar la tapa de una casilla subterránea de telefonía. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al vecino y lograron ubicar al sospechoso a pocos metros.

Durante la requisa, el individuo fue encontrado en posesión de tres tramos de cableado telefónico, un destornillador y un cuchillo, elementos que, según los agentes, serían utilizados para cometer el ilícito.

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del Dr. Martín Abrahan, intervino en el hecho y dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado acusado del delito de robo en grado de tentativa.