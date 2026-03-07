Uno Entre Rios | El País | Ramiro Marra

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: "Me juego la vida que son kirchneristas"

El libertario Ramiro Marra compartió un video del disturbio de familiares de Matías Siegfried en Paraná y afirmó que “son kirchneristas”.

7 de marzo 2026 · 17:21hs
Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: Me juego la vida que son kirchneristas

El empresario libertario y exlegislador porteño, Ramiro Marra, se hizo eco hoy de un video viral que involucra a los familiares de Matías Siegfried, de 26 años, asesinado este viernes en la Unidad Penal de Paraná. Fue a raíz del registro captado por las cámaras de Canal 9 en el que se ve una situación riesgosa: cuando una mujer prende fuego una cubierta, es alcanzada por las llamas junto a otro joven. Afortunadamente no sufrieron lesiones graves.

El video fue replicado por diferentes medios nacionales y llegó al dirigente libertario, quien decidió compartirlo en su perfil de Facebook. "Los familiares de un PRESO fueron a causar disturbios en el Penal. Se prendieron fuego y uno termino en calzones. ME JUEGO LA VIDA QUE SON KIRCHNERISTAS", escribió el libertario.

LEER MÁS: Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Más allá del tono, el empresario libertario no reparó en el hecho que motivó la manifestación de los familiares de Siegfried y que es materia de investigación: la muerte del preso en una de las cárceles más importantes de Entre Ríos. Por el hecho se abrió una investigación contra otros dos internos e incluso el Servicio Penitenciario provincial deberá dar cuenta si hubo una falla en la seguridad de la Unidad Penal.

Cabe recordar que, tras la muerte del interno, dos reclusos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales por orden judicial. Se trata de los hermanos Raúl Miguel Ángel Miño, de 25 años, y Luis Rafael Miño de 22, quienes están señalados como los que atacaron a puñaladas al joven en el pabellón N° 6.

Disturbio frente a la unidad Penal 1 de Paraná

LEER MÁS: La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra

Quién es Marra

Ramiro Marra es licenciado en Mercado de Capitales por la Universidad del Salvador. Realizó un Master Business Administration (MBA) en la Universidad de San Andrés y un posgrado de Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. En diciembre de 2021 consiguió una banca como legislador de la ciudad de Buenos Aires, siendo presidente del bloque de La Libertad Avanza. Terminó su mandato en diciembre del año pasado.

A finales de enero de 2025, La Libertad Avanza expulsó a Marra por haber votado a favor de un “inaceptable aumento de impuestos” en la ciudad de Buenos Aires y por “contradecir los ideales de Javier Milei”. El 27 de marzo de 2025, Marra lanzó su candidatura para la reelección como legislador porteño por la UCeDé, un partido históricamente vinculado a la derecha política. El nuevo espacio político se denominó "Libertad y Orden", y recibió el respaldo del presidente de la UCeDé, Andrés Passamonti, quien le dio la bienvenida oficialmente.

El 18 de mayo de 2025 se llevaron a cabo dichas elecciones, en las cuales Marra obtuvo el 2,62% de los sufragios, no obteniendo la reelección y finalizando su mandato como legislador el 10 de diciembre de 2025.

Ramiro Marra Paraná Martín Siegfried Kirchneristas
