Solidaridad que se multiplica: el Club de Leones Mujeres en Acción prepara una nueva feria

Los próximos 5 y 6 de agosto, el grupo de voluntarias volverá a abrir las puertas de una propuesta basada en la solidaridad, que ya es una tradición en Paraná.

Los próximos 5 y 6 de agosto, el grupo de voluntarias volverá a abrir las puertas de una propuesta basada en la solidaridad, que ya es una tradición en Paraná.

A través de ferias, donaciones y acciones comunitarias basadas en la solidaridad, el Club de Leones Mujeres en Acción sostiene una intensa tarea social en distintos puntos de Paraná, durante todo el año, para ayudar a quienes más lo necesitan.

La próxima actividad será el 5 y 6 de agosto, cuando volverán a abrir las puertas de su tradicional feria, donde cada compra se transforma en una ayuda concreta para la comunidad. La cita será de 10 a 18 horas,en el Centro Alberdino, ubicado en Presidente Perón 778, en Paraná.

Detrás de cada prenda cuidadosamente doblada, de cada juguete acondicionado o de cada frazada tejida a mano, hay horas de trabajo silencioso y un objetivo común: tender una mano a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Esa es la esencia que impulsa al Club de Leones Mujeres en Acción de Paraná, una institución integrada exclusivamente por mujeres que, desde hace más de una década, desarrolla una intensa labor solidaria en la capital entrerriana.

El Club de Leones Muejres en acción lleva adelante numerosas acciones basadas en la solidaridad

La propuesta invita a la comunidad a colaborar de una manera sencilla: adquirir productos en excelentes condiciones y a precios muy accesibles, sabiendo que todo lo recaudado vuelve a transformarse en asistencia para quienes más lo necesitan.

Cada compra ayuda

Las ferias organizadas por el Club de Leones Mujeres en Acción ya se han convertido en un clásico para muchos vecinos. Allí pueden encontrarse prendas de vestir para todas las edades, calzado, carteras, artículos para el hogar, adornos e incluso algunos electrodomésticos, todos previamente clasificados, limpiados y acondicionados por las propias integrantes del club.

La premisa es ofrecer productos de calidad a muy bajo costo para que cualquier persona pueda acceder a ellos y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria.

Según explicó Beatriz Battauz, integrante de la institución, el dinero obtenido permite financiar diferentes actividades sociales que el club desarrolla durante todo el año. Entre las principales acciones que actualmente sostiene la institución se encuentra el acompañamiento al comedor que funciona en la Iglesia San Miguel, donde colaboran mejorando el menú que se ofrece cada viernes a personas que asisten.

Otra de las tareas prioritarias se desarrolla junto al Hospital Materno Infantil San Roque, especialmente en el área de Neonatología. Allí las integrantes confeccionan frazadas tejidas, pequeños conjuntos para recién nacidos y acondicionan ropa para bebés que luego es entregada a las familias.

Además de estas iniciativas permanentes, el club responde a pedidos puntuales que llegan desde distintos sectores de la provincia. Entre otras acciones recientes, enviaron importantes donaciones de ropa, útiles escolares, zapatillas y abrigo a una escuela rural, reafirmando el espíritu de servicio que caracteriza al leonismo.

Trabajo voluntario

Nada de lo que realizan sería posible sin el compromiso cotidiano de sus integrantes. Actualmente, el Club de Leones Mujeres en Acción está conformado por alrededor de 20 mujeres, quienes dedican parte de su tiempo libre a clasificar donaciones, coser prendas, lavar ropa, reparar juguetes, tejer mantas y organizar las distintas actividades solidarias.

Muchas veces, ese trabajo implica resignar tiempo personal o familiar, pero todas coinciden en que el esfuerzo vale la pena cuando pueden dar una respuesta concreta a quienes necesitan ayuda.

Cada martes, entre las 17 y las 19 horas, las voluntarias se reúnen en la sede ubicada en Pellegrini 547, donde reciben donaciones y realizan las tareas de acondicionamiento del material que luego será entregado o puesto a la venta en las ferias.

Un club singular

El Club de Leones Mujeres en Acción nació hace aproximadamente 12 años y posee una característica que lo distingue dentro del movimiento leonístico: está integrado únicamente por mujeres.

Según relató Battauz, el grupo surgió precisamente por iniciativa de un conjunto de mujeres que decidió conformar un espacio propio para desarrollar tareas solidarias.

Desde entonces, la institución ha crecido hasta consolidarse como un referente del voluntariado local, trabajando en articulación con otras organizaciones y respondiendo a las necesidades que van surgiendo en la comunidad.

Aunque forma parte de una organización internacional con presencia en numerosos países, el espíritu del club se expresa en acciones concretas y cercanas, centradas en la realidad cotidiana de Paraná.

Cómo colaborar

Las integrantes del club destacan que cualquier vecino puede convertirse en parte de esta cadena solidaria. Por un lado, acercándose a la feria para adquirir alguno de los productos disponibles. Allí se podrá abonar tanto en efectivo como mediante transferencia, facilitando el acceso a quienes utilizan billeteras virtuales.

Por otro lado, durante todo el año reciben donaciones de ropa, calzado, juguetes, artículos para el hogar y distintos elementos que puedan tener una segunda vida útil. Todo lo recibido es cuidadosamente seleccionado y preparado antes de ser destinado a las familias que lo necesitan o a futuras ferias solidarias.

Con cada feria, el Club de Leones Mujeres en Acción demuestra que la solidaridad también puede construirse desde pequeños gestos cotidianos. Comprar una prenda, donar un juguete, acercar un abrigo o simplemente difundir la iniciativa son formas de colaborar con una institución que, desde hace años, trabaja silenciosamente para mejorar la calidad de vida de muchas personas.