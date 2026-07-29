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Instituto venció a Platense y consiguió su primera victoria

Instituto padeció el cierre del partido, pero triunfó 2-1 ante el Calamar y logró quedarse con los tres puntos por primera vez en el Clausura, tras dos fechas.

29 de julio 2026 · 23:41hs
Instituto ganó de local en Córdoba.

Instituto ganó de local en Córdoba.

Instituto de Córdoba venció este miércoles por la noche 2-1 a Platense y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, en el marco de la segunda jornada. Los goles de la Gloria llegaron gracias a Giuliano Cerato -luego de una gran jugada colectiva de su equipo por el sector izquierdo- y Matías Tissera estiró la diferencia durante el complemento. En tiempo de descuento, Héctor Bobadilla anotó para el visitante y le puso incertidumbre al cierre del juego, que contó con un cabezazo de Bautista Merlini que rozó el palo derecho del arquero Marcos Ledesma.

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

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Cianciano goleó a Lanús.

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Instituto Platense Torneo Clausura Córdoba
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