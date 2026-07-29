Instituto venció a Platense y consiguió su primera victoria

Instituto de Córdoba venció este miércoles por la noche 2-1 a Platense y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, en el marco de la segunda jornada. Los goles de la Gloria llegaron gracias a Giuliano Cerato -luego de una gran jugada colectiva de su equipo por el sector izquierdo- y Matías Tissera estiró la diferencia durante el complemento. En tiempo de descuento, Héctor Bobadilla anotó para el visitante y le puso incertidumbre al cierre del juego, que contó con un cabezazo de Bautista Merlini que rozó el palo derecho del arquero Marcos Ledesma.