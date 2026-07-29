La exposición reúne documentos, fotografías y archivos inéditos sobrela Unidad Penal 6 de mujeres de Paraná, pionera en el país.

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria.

El Museo de Casa de Gobierno inauguró una muestra histórica y conmemorativa por el centenario de la Unidad Penal N° 6 Femenina "Concepción Arenal", de Paraná. La exposición propone un recorrido por la evolución de la institución a través de fotografías, documentos y material audiovisual inédito.

La iniciativa fue organizada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos en conjunto con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a partir de un trabajo de investigación que permitió reconstruir la historia de la unidad desde su creación, en 1926, y su desarrollo institucional.

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Alejandro Miotti

El director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, destacó que se trata del primer evento de estas características organizado por la institución para difundir su patrimonio histórico y mostrar la transformación del sistema penitenciario provincial.

La muestra refleja el cambio del modelo correccional de comienzos del siglo XX hacia un enfoque centrado en la reinserción social, mediante programas de educación, actividades culturales y capacitación laboral para las personas privadas de la libertad.

Lis Rodríguez

Por su parte, la secretaria general del Servicio Penitenciario, Lis Rodríguez, recordó que Entre Ríos fue pionera en el país al crear una cárcel correccional femenina y contar con el primer reglamento específico para este tipo de establecimientos.

En tanto, la directora de la Unidad Penal N° 6, Daniela Carolina Cuesta, informó que las actividades por el centenario continuarán con un acto institucional en el establecimiento, que incluirá la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y un desfile del personal.

La muestra permanecerá abierta al público los días 29 y 30 de julio y 3, 4 y 5 de agosto, en el Museo de Casa de Gobierno, con visitas destinadas especialmente a establecimientos educativos y universidades.