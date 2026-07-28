Este martes, encontraron al concejal libertario Darío Báez fallecido en la casa de un familiar, según los primeros datos recogidos por UNO.
Paraná: encontraron muerto al concejal Darío Báez
Llamó la atención que el concejal Darío Báez no concurriera a la sesión de este martes y, horas más tarde, confirmaron su fallecimiento.
28 de julio 2026 · 12:03hs
Llamó la atención de sus pares que no concurriera a la sesión. Horas más tarde, su hermano confirmó su fallecimiento.
El edil se había mudado a vivir con su madre.
Hasta e momento no hay confirmación oficial de las causas de su muerte y su cuerpo será sometido a una autopsia en la morgue judicial de Oro Verde.