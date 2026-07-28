Paraná: encontraron muerto al concejal Darío Báez

Llamó la atención que el concejal Darío Báez no concurriera a la sesión de este martes y, horas más tarde, confirmaron su fallecimiento.

Llamó la atención que el concejal no concurriera a la sesión de este martes y, horas más tarde, confirmaron su fallecimiento.

Este martes, encontraron al concejal libertario Darío Báez fallecido en la casa de un familiar, según los primeros datos recogidos por UNO.

Llamó la atención de sus pares que no concurriera a la sesión. Horas más tarde, su hermano confirmó su fallecimiento.

Solidaridad que se multiplica: el Club de Leones Mujeres en Acción prepara una nueva feria

El edil se había mudado a vivir con su madre.

Hasta e momento no hay confirmación oficial de las causas de su muerte y su cuerpo será sometido a una autopsia en la morgue judicial de Oro Verde.