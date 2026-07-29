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Lanús perdió por goleada con Cienciano y se fue eliminado de la Copa Sudamericana

Fue 4 a 0 en Cusco este miércoles . Lanús se vio superado por el equipo peruano, que dio vuelta la serie y jugará en los octavos de final contra Botafogo.

29 de julio 2026 · 23:30hs
Cianciano goleó a Lanús.

Conmebol

Cianciano goleó a Lanús.

Lanús perdió 4-0 ante Cienciano y está quedando eliminado de la Copa Sudamericana. Luego del 2-0 en la ida, el equipo argentino cayó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.399 metros sobre el nivel del mar de la ciudad peruana de Cuzco. El conjunto incaico se clasificó a los octavos de final, instancia en la que espera Botafogo de Brasil.

Lo que dejó la derrota de Lanús

En el comienzo el Granate se animó y avisó con un remate de Ramiro Carrera. Pero el local respondió pronto y a los 7 minutos Cristian Souza mandó un buen centro al área y Carlos Garcés quiso cabecear, pero le pegó con la rodilla, no obstante pudo convertir.

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Con la ventaja y cercanía para igualar la serie el equipo local controló las acciones. Sus credenciales fueron los centros que generaron peligro en el área rival.

El segundo tanto estaba al caer y Alejandro Hohberg marcó el segundo mediante un remate de media distancia con una pelota que fue rápido y picó antes de que Nahuel Losada pudiese evitar la caída de su valla.

Antes del irse al descanso el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino sufrió otro golpe y fue calcado del primer tanto. Otro centro de Souza y Garcés que ganó en el área, pero esta vez cabeceó y firmó su doblete. Ese grito puso arriba al elenco incaico en la serie.

En el complemento Lanús no reaccionó para poder conseguir el descuento que le hubiese permitido por igualar la serie y estirar la definición a los penales.

Con este resultado, el vigente campeón del torneo y de la Recopa Sudamericana se está quedando afuera de la competencia. El resultado sorprende ya que además el elenco argentino llegó a Perú con los dos goles de diferencia a su favor.

Lanús Copa Sudamericana goleada
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