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Paraná: reparan y desobtruyen cloacas en zona centro

Este martes, personal de la Municipalidad se abocó a reparaciones en la red cloacal de la zona centro.

28 de julio 2026 · 11:34hs
Este martes

Este martes, personal de la Municipalidad se abocó a reparaciones en la red cloacal de la zona centro. 

La Municipalidad de Paraná realiza obras de mantenimiento en la red cloacal en calle Bavio, entre San Martín y Pellegrini, y hay cortes de tránsito y cambios en los recorridos de las líneas de colectivo ya que Tránsito implementó un corte total en el tramo comprendido por San Martín y Bavio.

Se realizan trabajos de desobstrucción, limpieza de cañerías y reparación en conexiones domiciliarias.

Llamó la atención que el concejal no concurriera a la sesión de este martes y, horas más tarde, confirmaron su fallecimiento.

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Los próximos 5 y 6 de agosto, el grupo de voluntarias volverá a abrir las puertas de una propuesta basada en la solidaridad, que ya es una tradición en Paraná.

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Entre los trabajos previstos se informó que seguirán en calle Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem, donde se realizarán trabajos similares en la red cloacla. Para ello se cortará el tránsito en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú.

Paraná cloacas Centro
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