Paraná: reparan y desobtruyen cloacas en zona centro

Este martes, personal de la Municipalidad se abocó a reparaciones en la red cloacal de la zona centro.

Este martes, personal de la Municipalidad se abocó a reparaciones en la red cloacal de la zona centro.

La Municipalidad de Paraná realiza obras de mantenimiento en la red cloacal en calle Bavio, entre San Martín y Pellegrini, y hay cortes de tránsito y cambios en los recorridos de las líneas de colectivo ya que Tránsito implementó un corte total en el tramo comprendido por San Martín y Bavio.