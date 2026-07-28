La Municipalidad de Paraná realiza obras de mantenimiento en la red cloacal en calle Bavio, entre San Martín y Pellegrini, y hay cortes de tránsito y cambios en los recorridos de las líneas de colectivo ya que Tránsito implementó un corte total en el tramo comprendido por San Martín y Bavio.
Paraná: reparan y desobtruyen cloacas en zona centro
Este martes, personal de la Municipalidad se abocó a reparaciones en la red cloacal de la zona centro.
28 de julio 2026 · 11:34hs
Se realizan trabajos de desobstrucción, limpieza de cañerías y reparación en conexiones domiciliarias.
Entre los trabajos previstos se informó que seguirán en calle Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem, donde se realizarán trabajos similares en la red cloacla. Para ello se cortará el tránsito en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú.