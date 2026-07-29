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El municipio de Paraná mejoró calles y accesos en barrio El Radar para optimizar la conectividad y el tránsito

En Paraná, los trabajos incluyeron perfilado, recomposición de calzadas y colocación de ripio en vías clave para mejorar la circulación y los accesos.

29 de julio 2026 · 15:03hs
El municipio de Paraná mejoró calles y accesos en barrio El Radar para optimizar la conectividad y el tránsito.

El municipio de Paraná mejoró calles y accesos en barrio El Radar para optimizar la conectividad y el tránsito.

Las tareas se concentraron en avenida Salvador Caputo, Juan B. Justo y calle 862 de la ciudad de Paraná, donde se ejecutaron trabajos de perfilado, recomposición de calzadas y mejoramiento de la superficie de rodamiento.

En avenida Salvador Caputo se llevó a cabo el perfilado integral desde el acceso al Aeropuerto hasta la intersección con Lisandro de la Torre. Se trata de una arteria estratégica para el ingreso y egreso del barrio, por lo que la intervención apunta a brindar mejores condiciones de circulación y mayor seguridad vial.

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En tanto, sobre calle Juan B. Justo, entre Salvador Caputo y Mihura, las cuadrillas municipales realizaron tareas de perfilado y recomposición con broza para recuperar la calzada.

Más obras en la zona

Los trabajos también alcanzaron a calle 862, en el mismo tramo, donde se recompuso la base del camino y posteriormente se colocó ripio arcilloso para consolidar la superficie y mejorar su durabilidad.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento de la red vial urbana, orientado a conservar la infraestructura, mejorar la conectividad entre los barrios y garantizar una circulación más segura y eficiente para vecinos y conductores.

Paraná calles Tránsito
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