No levanta cabeza: River Plate perdió ante Gimnasia

River cayó en su visita al Bosque por el gol de Alexis Steimbach a los 79 minutos. Es la tercera derrota al hilo del Millonario.

River Plate volvió a mostrar una imagen preocupante y sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet perdió 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del campeonato, en un encuentro que tuvo un desarrollo parejo, pero que terminó inclinándose a favor del Lobo gracias al cabezazo de Alexis Steimbach, a los 79 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el Millonario continúa sin encontrar el rumbo en el inicio del certamen y suma otro golpe después de un arranque de temporada cargado de dudas.

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Un primer tiempo equilibrado

Desde el inicio, River intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. Gimnasia apostó a un planteo ordenado, esperando recuperar el balón para salir rápido de contragolpe.

La primera aproximación fue para la visita. A los siete minutos, Ángel Correa probó desde media distancia con un remate que se fue por encima del travesaño. El Lobo respondió rápidamente con un disparo lejano de Ignacio Fernández que tampoco encontró el arco.

Con el correr de los minutos, el encuentro se hizo muy disputado en la mitad de la cancha. River manejaba más el balón, mientras que Gimnasia encontraba espacios por las bandas y buscaba lastimar con centros.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó a los 33 minutos. Joaquín Freitas quedó mano a mano con Nelson Insfrán tras una gran habilitación de Ángel Correa, pero el arquero del Lobo respondió con una enorme atajada. En el rebote, Lucas Beltrán no pudo convertir y, de todos modos, la acción fue anulada por un ajustado fuera de juego.

Antes del descanso, Jeremías Merlo inquietó con un potente zurdazo que cruzó toda el área y pasó muy cerca del segundo palo, mientras que Ignacio Miramón tuvo la última para Gimnasia con un remate que dio en la parte externa de la red.

El primer tiempo terminó igualado sin goles, aunque con mejores sensaciones para River desde el juego, pero sin la eficacia necesaria para traducir ese dominio en el marcador.

Cambios, lesiones y un segundo tiempo de mayor intensidad

En el complemento, Coudet movió rápidamente el banco e hizo ingresar a Fausto Vera por Mauro Arambarri buscando mayor dinámica en el mediocampo.

El trámite comenzó a inclinarse lentamente hacia el equipo platense. A los 57 minutos, Lucas Beltrán ganó de cabeza, aunque su intento terminó en las manos de Insfrán.

Poco después llegó una mala noticia para River. Marcos Acuña sintió una molestia muscular y debió abandonar el campo de juego. Facundo González ingresó en su lugar, mientras que Rafael Santos Borré reemplazó a Lucas Beltrán para intentar darle mayor peso ofensivo al equipo.

Gimnasia empezó a aprovechar mejor los espacios. Agustín Auzmendi avisó con un remate elevado y, minutos más tarde, Maximiliano Zalazar protagonizó dos acciones decisivas: primero obligó a una salvada providencial de la defensa tras eludir al arquero Santiago Beltrán y luego fue el encargado de enviar el centro que terminó en el único gol de la noche.

Steimbach rompió el equilibrio

A los 79 minutos llegó el desahogo para el conjunto dirigido por Ariel Pereyra. Maximiliano Zalazar envió un preciso centro desde la derecha y Alexis Steimbach apareció entre los defensores de River para conectar un cabezazo inatajable que venció a Santiago Beltrán y decretó el 1-0.

El gol golpeó fuerte al Millonario, que intentó reaccionar con más empuje que claridad. Gimnasia incluso estuvo cerca del segundo cuando el propio Steimbach estrelló un remate en el travesaño.

River buscó el empate hasta el último instante. Lucas Martínez Quarta ganó de cabeza, pero su remate salió desviado, y en tiempo de descuento el Lobo salvó el triunfo con un despeje sobre la línea tras una de las últimas acciones del partido.

Otra noche para el olvido

El pitazo final confirmó una nueva derrota para River Plate, que sigue sin encontrar respuestas futbolísticas en el comienzo del Torneo Clausura.

Si bien el equipo tuvo algunos pasajes de buen manejo de pelota y generó situaciones claras durante la primera mitad, volvió a pagar caro su falta de eficacia frente al arco rival y sufrió en defensa cuando Gimnasia encontró espacios.

Además de la derrota, la preocupación pasa por la situación física de Marcos Acuña, quien debió abandonar el encuentro por una molestia muscular, mientras que el funcionamiento colectivo continúa dejando interrogantes para un equipo que fue armado para pelear el campeonato.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

River Plate perdió por la mínima ante Gimnasia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

94 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE GIMNASIA EN LA LÍNEA!

Un defensor del Lobo despejó la pelota con lo justo para evitar el empate.

89 minutos: se acercó Lucas Martínez Quarta

El defensor se elevó en las alturas para ejecutar un cabezazo desviado.

83 MINUTOS: ¡STEIMBACH PERDONÓ A RIVER PLATE!

¡Lo abrió Gimnasia! Centro con rosca de Zalazar a la cabeza de Steimbach para el 1 a 0.pic.twitter.com/m7NYfFlWJK — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 30, 2026

El autor del único gol estrelló un disparo al travesaño.

79 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!

Alexis Steimbach capitalizó un centro de Maximiliano Zalazar para vencer a Santiago Beltrán con un cabezazo letal a la red.

78 minutos: Nicolás Otamendi fue amonestado

El zaguero central recibió la tarjeta amarilla por una infracción en el último tercio de la cancha.

71 minutos: salió Ángel Correa

Facundo Colidio reemplazó al atacante de River Plate.

69 minutos: Beltrán salvó a River Plate

El arquero contuvo con mucha seguridad un disparo cruzado de Maximiliano Zalazar.

61 minutos: Gimnasia se acercó al primer gol

Un disparo de Agustín Auzmendi en el área terminó por encima del travesaño.

60 minutos: doble cambio en la Banda

Giovanni González reemplazó al lesionado Acuña y Rafael Santos Borré entró por Lucas Beltrán.

58 MINUTOS: ¡MARCOS ACUÑA PIDIÓ EL CAMBIO!

El lateral izquierdo sintió una molestia física e inmediatamente se tiró al césped oara alertar al cuerpo técnico.

57 minutos: Lucas Beltrán se acercó a la valla rival

El delantero ensayó un testazo que terminó en las manos de Nelson Insfrán.

55 minutos: Lucas Silva, primer amonestado del partido

El volante central derribó a Nacho Fernández en mitad de cancha y se llevó la amarilla.

48 minutos: Montiel encendió las alarmas en el Millonario

El lateral recibió una falta de Nacho Fernández, quedó tendido en el piso y pidió asistencia médica.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en River Plate: Fausto Vera por Mauro Arambarri.

41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán

El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.

33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!

El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.

30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate

El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.

25 minutos: nuevo avance del anfitrión

El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.

18 minutos: partido parejo en La Plata

El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.

8 minutos: respuesta rápida del Lobo

Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.

7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate

Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

El once de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Alexis Steimbach; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

La formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Estadio: Juan Carmelo Zerillo