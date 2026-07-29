Paraná será sede del XIX Foro Anual del CEER con una agenda centrada en la economía y el desarrollo.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) realizará este jueves la XIX edición de su Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable" , un encuentro que, a lo largo de casi dos décadas, se consolidó como el principal espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas de la provincia.

La actividad tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y reunirá a referentes del ámbito empresarial, político, académico, profesional e institucional para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la Argentina y la región en un escenario de profundos cambios económicos, sociales y políticos.

Institucionalidad, competitividad y desarrollo: el CEER convoca a su XIX Foro Anual en Paraná

La jornada comenzará a las 9.15 con la acreditación de los participantes, quienes deberán presentar el código QR correspondiente o encontrarse previamente acreditados para acceder al evento. La apertura oficial está prevista para las 9.45 y estará encabezada por el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes darán la bienvenida a los asistentes y dejarán formalmente inaugurado el foro.

Uno de los momentos más esperados será la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la República Argentina, Federico Sturzenegger, quien confirmó su presencia como uno de los principales disertantes de esta edición. A partir de las 10.15 brindará la conferencia titulada "La economía de Javier Milei", en la que ofrecerá su análisis sobre el rumbo económico del país, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta la Argentina en el contexto actual.

La confirmación de Sturzenegger representa uno de los anuncios más relevantes de la agenda del foro, ya que su participación permitirá conocer de primera mano la visión del funcionario sobre el proceso de desregulación, la transformación del Estado y las políticas económicas implementadas por la administración del presidente Javier Milei. Su exposición se enmarca en un programa orientado a promover el debate sobre la institucionalidad, la competitividad y las estrategias necesarias para alcanzar un desarrollo sustentable.

A las 11.15 será el turno del economista Santiago Bulat, quien ofrecerá la conferencia "Desafíos y perspectivas del segundo semestre". Durante su exposición analizará la coyuntura económica nacional, las variables que marcarán la evolución de la economía argentina en los próximos meses y los principales desafíos que deberán afrontar tanto el sector público como el privado en un escenario caracterizado por cambios estructurales y la búsqueda de estabilidad macroeconómica.

Tras el receso previsto para el almuerzo, las actividades se reanudarán a las 13.45 con la participación del reconocido analista político Andrés Malamud, quien expondrá sobre "Transformaciones globales: desafíos y oportunidades para América Latina". El politólogo abordará el contexto internacional, las transformaciones geopolíticas que atraviesan el mundo y el papel que deberán desempeñar las instituciones y los países latinoamericanos frente a un escenario global en permanente cambio. Además, ofrecerá una mirada sobre la realidad política regional y los desafíos que enfrentan las democracias y los procesos de integración.

La agenda continuará a las 14.45 con la conferencia de Patricia Jebsen, especialista en liderazgo y transformación organizacional, quien desarrollará la charla "Liderazgo, trabajo y nuevas generaciones". En su exposición analizará la evolución del mercado laboral, los nuevos modelos de liderazgo y los desafíos que implica la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones. También se referirá a la transformación cultural de las empresas y a las competencias que demanda el mundo del trabajo en un contexto de innovación permanente.

El cierre del XIX Foro Anual del CEER está previsto para las 15.45, luego de una intensa jornada de intercambio de conocimientos y reflexión sobre los principales temas que impactan en el desarrollo económico e institucional del país.

Desde el Consejo Empresario de Entre Ríos destacaron que esta nueva edición reunirá a destacados referentes nacionales con el objetivo de generar un espacio plural para el análisis de la realidad argentina y regional. El foro busca promover el diálogo entre empresarios, dirigentes, profesionales, funcionarios, académicos y representantes de distintas instituciones, favoreciendo la construcción de consensos que contribuyan al crecimiento sostenible de la provincia y del país.

Con casi veinte años de trayectoria, el Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable" se convirtió en un ámbito de referencia para el debate de las políticas públicas, el fortalecimiento institucional y el intercambio de experiencias entre los distintos actores del desarrollo. A lo largo de sus ediciones, el encuentro ha convocado a reconocidos dirigentes, economistas, especialistas y líderes de opinión, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario institucional de Entre Ríos.

La edición 2026 llega en un contexto especialmente significativo para la Argentina, marcado por profundas reformas económicas, desafíos para la inversión, la competitividad y la generación de empleo, además de un escenario internacional atravesado por cambios geopolíticos y tecnológicos. En ese marco, el programa diseñado por el CEER propone abordar temas vinculados con la economía, la política, el liderazgo, las instituciones, el trabajo y el desarrollo sustentable, ofreciendo un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del país.

La presencia de Federico Sturzenegger, Santiago Bulat, Andrés Malamud y Patricia Jebsen, junto a la apertura institucional a cargo de Ramiro Reiss y Rogelio Frigerio, conforma una agenda de alto nivel que busca aportar distintas miradas sobre los desafíos actuales y las oportunidades que se presentan para la Argentina y la región, reafirmando el compromiso del Consejo Empresario de Entre Ríos con la generación de ideas y propuestas para el desarrollo.