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Expulsarán o impedirá el ingreso al país a extranjeros que "inciten el odio contra Argentina"

Javier Milei firmó un DNU para expulsar o impedir ingreso al país a extranjeros "que inciten el odio contra Argentina"

30 de julio 2026 · 09:25hs
Javier Milei firmó un DNU para expulsar o impedir ingreso al país a extranjeros que inciten el odio contra Argentina

Javier Milei firmó un DNU para expulsar o impedir ingreso al país a extranjeros "que inciten el odio contra Argentina"

El Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios". La medida, que lleva la firma de Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", indicó el DNU en su comienzo.

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Y remarcó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales. El Presidente intenta atemperar así su manifiesto silencio en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y Atlántio Sur.

país extranjeros Argentina
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