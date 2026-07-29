El sospechoso fue descubierto durante un patrullaje preventivo en la madrugada. Intentó ocultarse al advertir la presencia policial y quedó detenido.

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná.

Un hombre fue detenido durante la madrugada tras ser sorprendido dentro del predio de la Escuela N° 188 "Bazán y Bustos", ubicada en la zona de calles Líbano y Clark, en Paraná. El procedimiento se concretó durante un patrullaje preventivo que permitió frustrar un posible ilícito en el establecimiento educativo.

De acuerdo con la información policial, efectivos que recorrían el sector realizaron un control preventivo en la institución cuando advirtieron una sombra en el patio. Al notar la presencia del móvil, el sospechoso intentó ocultarse arrojándose al piso.

Ante esa situación, los uniformados ingresaron al predio, lograron interceptarlo y procedieron a demorarlo. Posteriormente, dieron intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná.

Por el momento no se informó si el establecimiento sufrió daños o si el detenido había alcanzado a sustraer algún elemento del edificio escolar. La investigación quedó en manos de la Justicia.