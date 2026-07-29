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Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

En el marco de un nuevo paro docente, el Consejo General de Educación (CGE) informó que hubo un 77% de presentismo en las escuelas de Entre Ríos.

29 de julio 2026 · 18:24hs
En el marco del paro docente

En el marco del paro docente, el CGE reportó un 77% de presentismo en las escuelas de la provincia. 

El Consejo General de Educación (CGE) informó que, de acuerdo con el relevamiento técnico desarrollado durante un nuevo paro docente, las escuelas de los 17 departamentos de la provincia registraron este miércoles un alto porcentaje de presentismo docente para así garantizar el normal funcionamiento institucional.

LEER MÁS: El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

Los datos del CGE sobre el paro docente

Este indicador consolida una tendencia en alza respecto al reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal (75%), reflejando un crecimiento sostenido en la asistencia de los educadores entrerrianos a sus puestos de trabajo, a pesar de las medidas de fuerza sectoriales convocadas para la jornada.

Ctera informó que el próximo lunes habrá un paro docente en todo el país. 

El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro y realizó una volanteada en la Plaza 1º de Mayo. El martes vuelve el acampe en plaza Mansilla

Agmer Paraná estimó en un 85% el acatamiento al paro

La amplia concurrencia del personal en los establecimientos educativos de todos los niveles garantizó el normal funcionamiento institucional. Esto permitió que la gran mayoría de la matrícula escolar pudiera asistir a las aulas y sostener sus actividades pedagógicas habituales sin alteraciones en sus trayectorias escolares.

Desde el organismo educativo se destacó la vocación y el compromiso de los equipos directivos y docentes que mantuvieron abiertos los edificios escolares, garantizando de forma efectiva el derecho a la educación de los estudiantes y respondiendo a la demanda de las familias entrerrianas.

Paro docente CGE Presentismo
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