Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay estableció la veda del surubí en un tramo de Puerto Yeruá para su protección.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó de la prohibición de la pesca del surubí pintado en un tramo próximo a Puerto Yeruá en el río Uruguay. La restricción es bajo cualquier modalidad.

La resolución del organismo binacional establece la prohibición entre el kilómetro 318,6 y el 314,1 del río Uruguay. Allí, la CARU estableció una veda total del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans). Lo hizo en aplicación de la resolución Nº 29/07 visto “el dictamen técnico elaborado por los Asesores de la Subcomisión de Pesca y Otros Recursos Vivos”.

Se tomó en consideración que “en ciertas áreas del río Uruguay se producen concentraciones excepcionales de ejemplares de gran tamaño de surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans), considerados particularmente valiosos como reproductores, dando lugar a una pesca excesiva, de difícil control y favorecida por la alta vulnerabilidad de los peces en dicha situación”, señala el texto.

La veda para su protección

En ese orden, se subrayó que la decisión se tomó para la protección de los ejemplares reproductores en este tramo específico del río durante los meces de invierno, período que presenta “una alta vulnerabilidad, lo que da lugar a una pesca excesiva y de difícil control”, se evaluó desde la comisión. Que exento de la veda, la captura de estos ejemplares para su marcación o investigación en relación a su población y migración en ese tramo del río, donde se pretende la protección de la especie, así como el control de sus desplazamientos.

El surubí en el río Uruguay

El surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) es un gran pez de cuero predador que habita en las aguas profundas y correntosas del río Uruguay y se destaca por sus estrictas normas de protección, su peso de hasta 80 kilos y recientes registros históricos de pesca deportiva con devolución.

Es de agua dulce, habita en ríos y arroyos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Es conocido por su belleza y por ser un desafío para los pescadores deportivos debido a su fuerza y agilidad.

Tiene un cuerpo más ancho y aplanado, con una cabeza grande y una mandíbula inferior prominente. Su coloración es distintiva, con manchas y puntos de color marrón oscuro o negro sobre un fondo grisáceo plateado. El tamaño y peso de un surubí pintado puede variar considerablemente. Los ejemplares jóvenes pueden medir solo unos pocos centímetros, mientras que los adultos pueden alcanzar hasta 1,7 metros de longitud y pesar más de 60 kilogramos.