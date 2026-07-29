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La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

Jorge Esobue encabezará el cuerpo técnico del combinado de la Liga Paranaense, que en la primera ronda se enfrentará con su par de Laguna Paiva.

29 de julio 2026 · 16:31hs
Jorge Moneda Escobue será el director técnico del seleccionado de la Liga Paranaense.

Gentileza Esteban Bonsi

Jorge Moneda Escobue será el director técnico del seleccionado de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) oficializó al cuerpo técnico que conducirá al Seleccionado Mayor en la Copa País 2026, competencia para selecciones de liga que es organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El representativo de nuestra Liga integrará la Región Litoral Sur, donde enfrentará en la primera ronda a la Liga Paivense de Fútbol. La serie comenzará el 12 de agosto en Laguna Paiva, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 19 de agosto en Paraná, donde se definirá el clasificado a la siguiente instancia.

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Con experiencia, compromiso y una planificación orientada al alto rendimiento, el cuerpo técnico tendrá la misión de conformar un plantel competitivo que represente de la mejor manera al fútbol paranaense en una de las competencias más importantes del país para selecciones de ligas.

El cuerpo técnico de la Liga Paranaense

Director Técnico: Jorge Escobue

Ayudante de Campo: Matías Silva

Videoanalista: Damián del Castillo

Preparador Físico: Roberto Ledesma

Entrenador de Arqueros: Diego Jacob

Psicólogo Deportivo: Diego Gómez Wagner

Liga Paranaense Copa País Selección Cuerpo técnico
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