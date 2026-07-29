Uno Entre Rios | La Provincia | Turismo Carretera

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Este fin de semana se corre la competencia especial del Turismo Carretera en San Juan, donde habrá dos regresos. Hay 53 pilotos habilitados.

29 de julio 2026 · 20:11hs
Se viene una carrera especial este fin de semana en la provincia de San Juan.

Se viene una carrera especial este fin de semana en la provincia de San Juan.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el El Villicum (San Juan) con un total de 53 inscriptos para disputar la 9ª fecha del campeonato 2026, correspondiente a la 10ª edición del Desafío de las Estrellas.

Fecha especial del Turismo Carretera.

Fecha especial del Turismo Carretera.

Tras la última visita a Posadas se registraron tres bajas y dos altas, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año, continuando con una tendencia a la baja desde la 2ª fecha en Viedma. Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado sanjuanino como líder indiscutido del torneo, mientras que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) viene de ganar en la fecha anterior.

Turismo Carretera: Juan Pablo Gianini y una dura sanción por probar su auto en la ruta

Turismo Carretera: Juan Pablo Gianini y una dura sanción por probar su auto en la ruta

El piloto uruguayense llega de hacer podio en la última fecha disputada en Posadas.

Nicolás Bonelli: "Vemos que hay otras marcas que son superiores"

Para esta competencia se concretan los regresos de Jorge Barrio a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport y Matías Jalaf sobre un Ford Mustang de su propio equipo. En contrapartida, las tres ausencias registradas son las de Thomás Ricciardi (Toyota Camry), Jerónimo Teti (Ford Mustang) y Kevin Candela (BMW), este último alegando problemas presupuestarios

Para esta carrera también hubo algunos cambios de marca: Juan Tomás Catalán Magni dejó el Toyota Camry de Azar Motorsport para manejar un Chevrolet Camaro del equipo familiar (ex Matías Canapino). En tanto que Jeremías Olmedo también tripulará un auto del Moño Dorado dentro del Canning Motorsport, dejando así el Torino con el que arrancó el año.

Así llega el torneo a San Juan

Jonatan Castellano lidera el certamen luego de terminar 8° en la fecha anterior. El piloto del Galarza Racing supera por 16 unidades a su escolta, Otto Fritzler (Mercedes-Benz). El trío de punta lo completa José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), a 29 puntos del líder.

La fecha que se disputa este fin de semana se trata de la 10ª edición del Desafío de las Estrellas en San Juan. Como novedad, esta carrera tendrá un mayor número de vueltas (66), más puntaje (60 pts. para el ganador) y al menos una detección en boxes para recargar combustible (se descartó el cambio de un neumático).

Turismo Carretera San Juan Desafío de las Estrellas
Noticias relacionadas
Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria.

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

En ciertas áreas del río Uruguay se producen concentraciones excepcionales de estos ejemplares.

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

En el marco del paro docente, el CGE reportó un 77% de presentismo en las escuelas de la provincia. 

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja.

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Ver comentarios

Lo último

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Ultimo Momento
Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Corrientes: comenzaron las evacuaciones por la crecida del río Uruguay

Corrientes: comenzaron las evacuaciones por la crecida del río Uruguay

Policiales
Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Ovación
River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha

River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

La Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico del Seleccionado Mayor para la Copa País 2026

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato

La provincia
Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Una muestra recorre los 100 años de la Unidad Penal 6 y su evolución en la historia penitenciaria

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

Anunciaron la veda del surubí en una zona del río Uruguay

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Romero y Sarubi defendieron la reforma previsional y destacaron su impacto para sostener la Caja

Dejanos tu comentario