El Turismo Carretera con 53 inscriptos en el Desafío de las Estrellas

Este fin de semana se corre la competencia especial del Turismo Carretera en San Juan, donde habrá dos regresos. Hay 53 pilotos habilitados.

Se viene una carrera especial este fin de semana en la provincia de San Juan.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el El Villicum (San Juan) con un total de 53 inscriptos para disputar la 9ª fecha del campeonato 2026, correspondiente a la 10ª edición del Desafío de las Estrellas.

Tras la última visita a Posadas se registraron tres bajas y dos altas, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año, continuando con una tendencia a la baja desde la 2ª fecha en Viedma. Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado sanjuanino como líder indiscutido del torneo, mientras que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) viene de ganar en la fecha anterior.

Para esta competencia se concretan los regresos de Jorge Barrio a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport y Matías Jalaf sobre un Ford Mustang de su propio equipo. En contrapartida, las tres ausencias registradas son las de Thomás Ricciardi (Toyota Camry), Jerónimo Teti (Ford Mustang) y Kevin Candela (BMW), este último alegando problemas presupuestarios

Para esta carrera también hubo algunos cambios de marca: Juan Tomás Catalán Magni dejó el Toyota Camry de Azar Motorsport para manejar un Chevrolet Camaro del equipo familiar (ex Matías Canapino). En tanto que Jeremías Olmedo también tripulará un auto del Moño Dorado dentro del Canning Motorsport, dejando así el Torino con el que arrancó el año.

Así llega el torneo a San Juan

Jonatan Castellano lidera el certamen luego de terminar 8° en la fecha anterior. El piloto del Galarza Racing supera por 16 unidades a su escolta, Otto Fritzler (Mercedes-Benz). El trío de punta lo completa José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), a 29 puntos del líder.

La fecha que se disputa este fin de semana se trata de la 10ª edición del Desafío de las Estrellas en San Juan. Como novedad, esta carrera tendrá un mayor número de vueltas (66), más puntaje (60 pts. para el ganador) y al menos una detección en boxes para recargar combustible (se descartó el cambio de un neumático).