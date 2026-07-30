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Día del Libro de Bolsillo: el formato que acercó la lectura a millones de personas

Cada 30 de julio se celebra el Día del Libro de Bolsillo, una fecha que destaca el valor de un formato que democratizó el acceso a la lectura

30 de julio 2026 · 08:29hs
El libro de bolsillo

El libro de bolsillo, un clásico que sigue conquistando lectores

Cada 30 de julio se celebra en Argentina el Día del Libro de Bolsillo, una fecha que pone en valor un formato que transformó la manera de acercarse a la lectura. Gracias a su tamaño reducido, su practicidad y su costo más accesible, el libro de bolsillo permitió que millones de personas pudieran llevar la literatura a cualquier lugar y ampliar el acceso a grandes obras.

El libro de bolsillo, un clásico que sigue conquistando lectores

El libro de bolsillo nació con la intención de hacer que los clásicos, las novelas contemporáneas, los ensayos y otros géneros estuvieran al alcance de un público cada vez más amplio. Su diseño compacto facilitó que pudiera transportarse en una mochila, un bolso o incluso en un bolsillo de un abrigo, convirtiéndose en un compañero habitual de viajes, esperas y momentos de descanso.

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A lo largo de las décadas, este formato logró consolidarse como una de las grandes herramientas para democratizar la lectura. Muchas editoriales apostaron por colecciones económicas que acercaron títulos de autores nacionales e internacionales a estudiantes, docentes y lectores que buscaban ampliar su biblioteca sin realizar una gran inversión.

Aunque en los últimos años los libros digitales y los audiolibros ganaron protagonismo, el libro de bolsillo continúa manteniendo un lugar destacado entre los lectores. Su resistencia, comodidad y precio suelen convertirlo en una de las opciones más elegidas, especialmente por quienes disfrutan de leer durante los viajes o llevar siempre un libro consigo.

En Argentina, numerosas editoriales continúan publicando novedades y reediciones en este formato, demostrando que el interés por el libro impreso permanece vigente. Además de su practicidad, muchos lectores valoran la experiencia de subrayar páginas, hacer anotaciones o simplemente disfrutar del contacto con el papel.

El Día del Libro de Bolsillo también invita a reflexionar sobre la importancia de promover la lectura como un derecho cultural. Bibliotecas, librerías y espacios culturales suelen aprovechar la fecha para recomendar títulos y recordar que, más allá del formato, cada libro representa una puerta abierta a nuevas historias, conocimientos y miradas sobre el mundo.

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Día del Libro de Bolsillo Lectura Clásico
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