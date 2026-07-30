Día del Libro de Bolsillo: el formato que acercó la lectura a millones de personas

Cada 30 de julio se celebra el Día del Libro de Bolsillo, una fecha que destaca el valor de un formato que democratizó el acceso a la lectura

Cada 30 de julio se celebra en Argentina el Día del Libro de Bolsillo, una fecha que pone en valor un formato que transformó la manera de acercarse a la lectura. Gracias a su tamaño reducido, su practicidad y su costo más accesible, el libro de bolsillo permitió que millones de personas pudieran llevar la literatura a cualquier lugar y ampliar el acceso a grandes obras.

El libro de bolsillo nació con la intención de hacer que los clásicos, las novelas contemporáneas, los ensayos y otros géneros estuvieran al alcance de un público cada vez más amplio. Su diseño compacto facilitó que pudiera transportarse en una mochila, un bolso o incluso en un bolsillo de un abrigo, convirtiéndose en un compañero habitual de viajes, esperas y momentos de descanso.

A lo largo de las décadas, este formato logró consolidarse como una de las grandes herramientas para democratizar la lectura. Muchas editoriales apostaron por colecciones económicas que acercaron títulos de autores nacionales e internacionales a estudiantes, docentes y lectores que buscaban ampliar su biblioteca sin realizar una gran inversión.

Aunque en los últimos años los libros digitales y los audiolibros ganaron protagonismo, el libro de bolsillo continúa manteniendo un lugar destacado entre los lectores. Su resistencia, comodidad y precio suelen convertirlo en una de las opciones más elegidas, especialmente por quienes disfrutan de leer durante los viajes o llevar siempre un libro consigo.

En Argentina, numerosas editoriales continúan publicando novedades y reediciones en este formato, demostrando que el interés por el libro impreso permanece vigente. Además de su practicidad, muchos lectores valoran la experiencia de subrayar páginas, hacer anotaciones o simplemente disfrutar del contacto con el papel.

El Día del Libro de Bolsillo también invita a reflexionar sobre la importancia de promover la lectura como un derecho cultural. Bibliotecas, librerías y espacios culturales suelen aprovechar la fecha para recomendar títulos y recordar que, más allá del formato, cada libro representa una puerta abierta a nuevas historias, conocimientos y miradas sobre el mundo.