Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Un incendio intencional destruyó por completo una camioneta en La Paz durante la madrugada del lunes, y el presunto autor fue captado por cámaras de seguridad

15 de diciembre 2025 · 10:27hs
Un incendio destruyó por completo una camioneta en la ciudad de La Paz durante la madrugada del lunes 15 de diciembre y, tras las primeras pericias, se investiga como un hecho intencional. El presunto autor quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz a UNO, el hecho fue advertido por personal policial que realizaba recorridas jurisdiccionales, quienes percibieron un fuerte olor a plástico quemado en inmediaciones de calle Berón de Astrada, entre San Martín y España. Al acercarse al lugar, constataron la presencia de un foco ígneo en el interior del garaje de una vivienda.

El fuego afectaba a una camioneta Toyota SW4 de color gris, propiedad de un hombre de 34 años. De inmediato se dio intervención a los Bomberos Voluntarios, quienes, junto a efectivos policiales, lograron sofocar el incendio. Como resultado, se registraron daños totales en el vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El propietario manifestó desconocer el origen del siniestro, por lo que tomó intervención la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores determinaron que el incendio habría sido provocado de manera intencional.

En las imágenes se observa a un hombre que se movilizaba en una motocicleta de baja cilindrada, quien arrojó un elemento combustible hacia el interior del inmueble, iniciando el fuego. Ante esta situación, interviene la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que trabaja en el relevamiento del material fílmico para identificar al autor del hecho. La causa continúa en etapa investigativa.

