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Paraná: dos agresiones dejaron dos heridos, uno en estado crítico

Los episodios ocurrieron durante la madrugada y la tarde del domingo en distintas zonas de la ciudad. La Policía y la Fiscalía investigan ambos hechos.

16 de noviembre 2026 · 09:30hs
Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva.

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Paraná: dos agresiones dejaron dos heridos, uno en estado crítico

Paraná fue escenario de dos violentas agresiones ocurridas durante la madrugada y la tarde del domingo. Los hechos dejaron dos jóvenes hospitalizados con traumatismo craneales. El primer caso tuvo lugar en un pasaje de la calle Pichón Sánchez, donde un joven de 20 años recibió un impacto en la cabeza con una botella de vidrio que lo dejó internado en estado crítico.

Las autoridades judiciales y policiales, incluyendo a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y a la División Homicidios, asumieron la investigación para dar con el agresor identificado.

El segundo incidente se registró en la vía pública sobre la calle Valentín Denis, cuando un ciudadano fue atacado brutalmente por dos sujetos a bordo de una motocicleta utilizando un objeto contundente.

Como consecuencia de este segundo asalto, la persona afectada perdió el conocimiento y requirió su traslado al hospital San Martín, mientras los agresores huyeron de la escena sin ser identificados.

Agresión con una botella en calle Pichón Sánchez

El primer episodio tuvo lugar cerca de las 5:30 de la madrugada en un pasillo ubicado al final de la calle Pichón Sánchez. En ese lugar, un joven de 20 años sufrió una grave lesión en el cráneo tras ser golpeado con una botella de vidrio.Alrededor de las 7:30, la madre del agredido, de 40 años, radicó la denuncia en representación de su hijo. Debido a la gravedad del cuadro, el joven quedó internado en estado crítico.

En la causa tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Paola Farinó, quien solicitó el informe médico para evaluar la evolución de la víctima. Asimismo, se dio participación a la División Homicidios para esclarecer las circunstancias del ataque. La policía logró establecer la identidad y el domicilio del hombre señalado como presunto responsable.

Ataque en la vía pública sobre calle Valentín Denis

El segundo hecho ocurrió aproximadamente a las 19:00 del domingo sobre la calle Valentín Denis. En esa localización, un hombre fue interceptado y golpeado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.Según los datos preliminares, los ocupantes del vehículo atacaron a la víctima con un elemento contundente —que podría ser un palo o un bate— propinándole golpes en el cráneo y en diversas partes del cuerpo.

A causa de la golpiza, el hombre quedó inconsciente en la vía pública hasta la llegada del servicio de emergencias y efectivos policiales. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado bajo observación médica. Los dos agresores escaparon en la motocicleta y aún no han sido identificados.

Tanto la Policía como la Fiscalía iniciaron las actuaciones correspondientes en ambos casos para determinar las circunstancias de las agresiones, establecer los motivos e identificar a los responsables en el segundo hecho.

Paraná Heridos Hospital San Martín
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