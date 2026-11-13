La creciente complica la pesca en Paraná y obliga a los trabajadores del río a buscar nuevos lugares

La correntada, los camalotes y la basura que arrastra el agua reducen el pique, y las salidas de los pescadores en lancha demandan más tiempo y combustible.

Toma Nueva: la creciente del Río Paraná trae gran cantidad de camalotes y de basura, algo que complica la pesca.

Según registros de Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó ayer los 5,49 metros frente al puerto de Paraná. La suba registrada es de 17 centímetros en las últimas 24 horas, superando ampliamente el nivel de evacuación, fijado en 5 metros. La misma situación se registra en La Paz, Hernandarias y Diamante. Entre los principales barrios costeros de la capital entrerriana afectados por el avance del agua está Bajada Grande, que es el sector más comprometido, donde hay unas 50 familias damnificadas por la creciente, lo que llevó a la Municipalidad a reforzar los operativos y carpas de asistencia .

Otro sector de la ciudad comprometido es la Toma Nueva, donde el agua ingresó a varias viviendas ubicadas sobre Camino Costero y mantiene en alerta al resto de los vecinos ribereños.

En Los Arenales también comenzó el ingreso de agua en las zonas más bajas y cuadrillas municipales trabajan de forma preventiva en el lugar.

En tanto, en Puerto Viejo se registran anegamientos en los sectores cercanos a la ribera por el desborde del curso de agua. Y en Puerto Sánchez Protección Civil realiza tareas de contención con arena para armar barricadas y frenar el ingreso de agua por el oleaje de las embarcaciones.

Impacto en la actividad

En este difícil contexto, la creciente del río también altera profundamente la actividad de quienes encuentran en el agua su sustento cotidiano. Los pescadores deben adaptarse a condiciones cada vez más difíciles para desarrollar su trabajo.

José Luis Orrego, conocido como Tisona, es un histórico pescador de la Toma Nueva. Tiene 56 años y pesca desde los 13, por lo que conoce de primera mano los cambios que experimenta el río y las dificultades que aparecen cuando el nivel comienza a subir. Frente a esta escenario, contó que la actividad se volvió más complicada porque quedan pocos sectores donde es posible pescar y las condiciones del agua dificultan las tareas. “Cuesta más, porque son pocas partes que te quedan para pescar. Te llega toda la mugre que viene en el agua y las correntadas no te dejan pescar”, explicó.

La creciente también modificó los lugares donde habitualmente trabajan. Los pescadores buscan sectores de costa donde encuentran remansos y condiciones más favorables, aunque esos espacios son escasos y suelen estar ocupados por otros trabajadores. En algunas zonas, la pesca desde la costa se volvió una alternativa frente a las dificultades para desarrollar las tareas en los lugares habituales.

Buscar otros lugares para pescar

Tisona señaló que el pique disminuyó considerablemente en el sector y que actualmente sale muy poco pescado de esa zona. Mencionó que pueden obtenerse algunos ejemplares de dorado y mandubé, aunque en cantidades reducidas. También explicó que las denominadas canchas de arrastre dejaron de ser productivas en estas condiciones del río.

Por eso, algunos pescadores deben alejarse bastante más para encontrar lugares donde trabajar. Su hijo, por ejemplo, salió en lancha hacia sectores más distantes, donde los remansos permiten que los camalotes se aparten de la costa y dejan espacios más adecuados para la pesca.

Sin embargo, desplazarse por el río crecido implica mayores riesgos. Los camalotes, troncos y otros elementos que arrastra la corriente dificultan la navegación y obligan a maniobrar permanentemente para evitar obstáculos. “Es más peligroso. Mi hijo el lunes demoró 40 minutos más para llegar”, contó el pescador.

El tiempo adicional de navegación también representa un mayor gasto de combustible y una dificultad económica para quienes dependen de la pesca. A esto se suma el problema de los espineles, que quedan expuestos a la acumulación de residuos y pueden perderse por la fuerza de la corriente.

“Al que le aguanta el espinel dos semanas está contento, porque la mugre te arrastra todo. Te arrastra hasta los fondos”, describió sobre los efectos de la acumulación de camalotes y desperdicios, que terminan comprometiendo los elementos de trabajo y obliga a los pescadores a afrontar pérdidas en una actividad que ya encuentra pocas posibilidades de desarrollarse con normalidad.

Calles anegadas en la Toma Nueva

Mientras los pescadores intentan encontrar alternativas para sostener su actividad, el barrio Toma Nueva, donde vive Tisona, también atraviesa complicaciones en la vida cotidiana. El agua avanzó sobre las calles de los sectores más bajos y comenzó a dificultar la circulación de vehículos.

Según relató el pescador, en la zona algunas calles quedaron cortadas en apenas dos días de ascenso del río. Los vecinos comenzaron a retirar sus automóviles hacia sectores más altos ante la posibilidad de que ya no puedan salir por sus propios medios.

La experiencia de crecidas que afectaron antes a la región

Con más de cuatro décadas de trabajo en el río, Tisona también recordó la creciente de 1982 y 1983, una de las referencias que aparecen en las conversaciones de los pescadores cuando intentan dimensionar el escenario actual. “En el 82 empezó a crecer y en el 83 dejó de crecer. Se secaron todos los de la isla, se secó todo adentro. Se secaron los árboles, se secó todo el pasto”, recordó sobre aquella experiencia.

Ahora, frente a una nueva crecida, la incertidumbre está puesta en cuánto más puede subir el Paraná y cuánto tiempo permanecerá en estos niveles. Mientras tanto, quienes viven de la pesca deben modificar sus recorridos, buscar otros puntos de trabajo y afrontar mayores gastos para conseguir lo que antes encontraban en sectores más cercanos.

Para Tisona, el río siempre fue parte de su vida. Pero la experiencia acumulada durante más de 40 años no evita que cada creciente plantee nuevos desafíos para quienes dependen de sus aguas.