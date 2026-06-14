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Paraná: circulaba alcoholizado en contramano

Un hombre de 43 años recibió una multa y se le retuvo el vehículo tras la alcoholemia positiva. Maniobras indebidas en Los Yaros y Luis Palma, en Paraná

14 de junio 2026 · 12:26hs
Un hombre de 43 años recibió una multa y se le retuvo el vehículo tras la alcoholemia positiva. Maniobras indebidas en Los Yaros y Luis Palma

Un hombre de 43 años recibió una multa y se le retuvo el vehículo tras la alcoholemia positiva. Maniobras indebidas en Los Yaros y Luis Palma, en Paraná

En el marco de los operativos de prevención y seguridad en Paraná, personal policial que realizaba tareas de patrullaje logró interceptar a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Alcoholemia multa auto Paraná

El hecho ocurrió cuando los efectivos, mientras recorrían la calle Los Yaros, observaron un vehículo Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario y realizó una maniobra peligrosa al doblar abruptamente hacia la calle Luis Palma. Ante la sospecha de un posible ilícito, el personal policial inició un seguimiento preventivo, logrando interceptar al rodado en la intersección de calles Los Yaros e Indios Mocoretá.

Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria 

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La actividad se desarrollará el jueves 25, de 9 a 13 horas en el Salón de los Colegios (España 279), en Paraná.

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El vehículo se encontraba detenido contra el cordón y presentaba daños en ambas ruedas delanteras. Al identificar al conductor, un hombre de 43 años, los uniformados detectaron un fuerte aliento etílico, por lo que se dio intervención a los inspectores de Tránsito Municipal.

Tras realizar el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1.83 g/l. El vehículo fue retenido y puesto a disposición de las autoridades municipales.

Paraná alcoholizado Tránsito
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