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Paraná: fue hospitalizado tras chocar tres vehículos estacionados

Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria

14 de junio 2026 · 12:16hs
Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria 

Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria 
Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria 

Un joven de 27 años debió recibir asistencia médica tras chocar tres vehículos estacionados y experimentar deficiencia respiratoria 

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en la mañana de este domingo en un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Almafuerte y calle Héctor Fernández de la ciudad de Paraná.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un vehículo Volkswagen Fox, conducido por un joven de 27 años, había colisionado contra tres rodados que se encontraban correctamente estacionados sobre la avenida: un Peugeot 208, un Volkswagen Bora y una camioneta Chevrolet S10.

Un hombre de 43 años recibió una multa y se le retuvo el vehículo tras la alcoholemia positiva. Maniobras indebidas en Los Yaros y Luis Palma, en Paraná

Paraná: circulaba alcoholizado en contramano

La actividad se desarrollará el jueves 25, de 9 a 13 horas en el Salón de los Colegios (España 279), en Paraná.

Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

Choque Paraná

Según el relato del conductor, mientras circulaba por Almafuerte en sentido oeste - este, perdió el control del automóvil al llegar a la intersección mencionada, lo que derivó en el impacto múltiple.

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Se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia. Sin embargo, la prueba no pudo concretarse debido a que el conductor no logró suministrar el volumen de aire necesario para el procedimiento. Como resultado, se labró un acta de infracción por carecer de licencia de conducir y seguro obligatorio, procediéndose a la retención del vehículo.

Choque cadena Avenida Almafuerte Paraná

Por último, el joven manifestó sentir dolor en la zona del pecho, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para recibir la atención y evaluación médica correspondiente.

Paraná Choque Vehículos Joven
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