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Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

El proyecto del Poder Ejecutivo será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras gremios estatales mantienen una fuerte protesta frente a la Legislatura.

29 de julio 2026 · 07:33hs
Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave.

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionará este miércoles a las 11 para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno provincial. La propuesta llega al recinto con media sanción del Senado y en un contexto de fuerte expectativa política y sindical.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a fortalecer la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano y a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mientras que los gremios cuestionan distintos aspectos del proyecto y mantienen su rechazo a la iniciativa.

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La jornada legislativa estará acompañada por una nueva movilización de sindicatos estatales y docentes, que convocaron a concentrarse frente a la Casa Gris y a la Legislatura para manifestar su oposición al texto enviado por el Ejecutivo. Durante las últimas semanas, las protestas se repitieron en paralelo con el tratamiento de la iniciativa en comisiones y en el Senado.

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave.

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave.

Entre los principales puntos defendidos por el oficialismo figura que la reforma no tendrá efectos retroactivos sobre quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio y que se mantendrá el 82% móvil para los beneficiarios alcanzados por la normativa vigente. También remarcan que el proyecto busca garantizar la continuidad del sistema previsional frente al creciente desequilibrio financiero de la Caja.

El debate en Diputados marcará un momento decisivo para la iniciativa. Si obtiene la aprobación de la Cámara baja, el proyecto se convertirá en ley y quedará habilitada su implementación. En caso de sufrir modificaciones, deberá volver al Senado para un nuevo tratamiento.

La sesión será seguida de cerca tanto por el Gobierno provincial como por los sindicatos, que anticiparon una importante presencia en las inmediaciones de la Legislatura durante el desarrollo del debate.

Diputados Reforma previsional sesión miércoles
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