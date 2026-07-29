El conjunto de Diego Placente terminó 2-1 en cancha de Lanús en el primero de dos amistosos ante la Tri. Tuvo su bautismo el nacido en Haití.

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez.

La Selección Argentina Sub 17 dirigida por Diego Placente inició este martes una serie de dos amistosos frente a Ecuador con vistas al Mundial de la categoría. A puertas cerradas en cancha de Lanús, se impuso por 2-1 en una velada con varios puntos a destacar.

Los goleadores del vencedor fueron los pibes de Vélez Benjamín Vallejo y Facundo Salinas . Su compañero del Fortín Stephen Kiki Ramos , nacido en Haití, ingresó desde el banco y vivió su esperado debut con la casaca albiceleste. Mateo Villanueva convirtió el descuento visitante.

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Este martes, los 11 de Placente fueron Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Vallejo, Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Salinas y Tobías Goytía (River).

Este jueves será el momento de un nuevo encuentro preparatorio frente a la Tri aunque en cancha de Atlanta, también sin público ni prensa presentes.

Entre noviembre y diciembre, en Qatar, tendrá lugar la Copa del Mundo de la divisional también con 48 equipos, replicando el certamen de mayores que coronó recientemente a España. La Albiceleste integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.

La formación titular de Argentina