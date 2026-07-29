La reserva La Chinita se consolida como un refugio de la biodiversidad entrerriana

El Área Natural Protegida situada en Villaguay que alberga unas 230 especies suma un Museo y un Centro de Interpretación. La entrada a la reserva es gratuita.

La Reserva Natural Municipal La Chinita, ubicada a apenas 2,5 kilómetros de Villaguay, atraviesa una nueva etapa de crecimiento. Luego de haber sido declarada en 2025 Área Natural Protegida por la provincia s, el espacio se prepara para incorporar un Centro de Visitantes y Museo de Ciencias Naturales, una obra que busca fortalecer la educación ambiental y enriquecer la experiencia de quienes llegan a conocer este refugio de la biodiversidad entrerriana.

El proyecto, que comenzará a ejecutarse en los próximos días, representa uno de los avances más importantes en infraestructura desde la creación de la reserva. Según adelantó el guardaparque y referente del área, Paul Zaragoza, el nuevo edificio contará con un salón de interpretación destinado especialmente a escuelas y visitantes, donde podrán proyectarse videos y material audiovisual sobre la fauna silvestre que habita el lugar, además de exhibiciones vinculadas con el patrimonio natural de la región. “La idea es que la gente pueda conocer animales que muchas veces están presentes en la reserva, pero que por sus hábitos son difíciles de observar. Tenemos registros del comportamiento de especies como el yacaré, el osito lavador, el guazuncho y numerosas aves que podrán apreciarse en este nuevo espacio”, explicó.

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La Reserva municipal La Chinita está a 2,5 km de Villaguay Gentileza: Paul Zaragoza

Refugio de la naturaleza

Aunque posee una superficie relativamente pequeña, de unas 10 hectáreas, La Chinita concentra una sorprendente diversidad biológica. Allí se han registrado cerca de 230 especies de fauna, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios, además de una rica flora autóctona representativa de los humedales y montes entrerrianos.

La reserva fue creada por decreto municipal en 2008 con el objetivo de preservar ese ecosistema y promover la educación ambiental. El año pasado dio un paso trascendental al incorporarse al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas mediante la Ley Provincial Nº 11.221, un reconocimiento que amplía el marco legal de protección y facilita el acceso a programas de capacitación, financiamiento y conservación.

Para Zaragoza, el valor de La Chinita trasciende su función como espacio de preservación. “Nos gusta decir que es un aula abierta. Trabajamos mucho con las escuelas y con las familias para que aprendan sobre nuestra biodiversidad en contacto directo con la naturaleza”, señaló.

Uno de los principales atractivos del lugar es la posibilidad de observar animales silvestres en libertad y a muy poca distancia.

La reserva La Chinita alberga unas 230 especies de animales

Los carpinchos, convertidos en una verdadera postal de la reserva, suelen permanecer cerca del acceso principal, acostumbrados al movimiento de visitantes sin perder su condición silvestre. También es frecuente encontrar yacarés tomando sol durante los días fríos, además de chajás, garzas, pollonas, anfibios y una gran variedad de aves acuáticas que encuentran allí un ambiente ideal.

En esta época del año, incluso, pueden verse yacarés con sus crías, una imagen poco habitual para quienes visitan por primera vez el lugar.

Sin embargo, desde la administración insisten en que el respeto por los animales constituye la principal regla de convivencia. Los visitantes deben permanecer siempre sobre los senderos habilitados, evitar tocar a la fauna y no suministrar alimentos. “Son animales silvestres. Nosotros somos los visitantes en su casa y debemos adaptarnos a ellos, no al revés”, remarcó el guardaparque.

La recomendación responde tanto a cuestiones de seguridad como de bienestar animal, ya que una alimentación inadecuada puede alterar su comportamiento y afectar seriamente su salud.

Gran movimiento turístico

Durante el receso invernal, La Chinita volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos naturales de Villaguay. La reserva recibió visitantes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y también de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Misiones, reflejando un creciente interés por el turismo de naturaleza.

Actualmente el ingreso continúa siendo gratuito, una característica poco frecuente en este tipo de espacios.

Mientras se extiende el receso escolar en Buenos Aires, el horario de atención es de 10 a 18. Posteriormente volverá al horario habitual, con atención desde las 13.30, momento en el que los guías reciben al público y realizan recorridos interpretativos.

No obstante, quienes llegan fuera de ese horario pueden ingresar si el personal se encuentra en el lugar, aunque desde la reserva recomiendan realizar las visitas por la tarde para aprovechar las explicaciones y observaciones guiadas.

Educación ambiental

La Chinita mantiene un fuerte vínculo con las instituciones educativas de Villaguay y de otras localidades. Las visitas escolares se coordinan previamente y suelen complementarse con recorridos por otros espacios turísticos de la ciudad, conformando jornadas educativas que incluyen museos, el centro cívico y el balneario.

Ir a la reserva La Chinita es un programa ideal para concretar en familia este mes Gentileza: Paul Zaragoza

Para programar el paseo, se puede consultar en Instagram @reservalachinita; o llamando al teléfono 03455-426080 (Turismo).

Con la futura inauguración del Centro de Visitantes, el trabajo pedagógico sumará nuevas herramientas para acercar el conocimiento científico a niños y jóvenes mediante recursos audiovisuales y actividades interpretativas. “Queremos que la gente aprenda a valorar la fauna que tenemos en Entre Ríos. Muchas veces admiramos animales de otros continentes y desconocemos la enorme riqueza natural que existe muy cerca de nosotros”, sostuvo Zaragoza.

Vocación y compromiso

La historia personal del guardaparque también está profundamente ligada a La Chinita. Comenzó allí en 2010, cuando cursaba la escuela secundaria con orientación en Turismo y realizó su pasantía en la reserva. Aquella experiencia despertó su interés por la conservación de la naturaleza y lo llevó años más tarde a integrar la primera promoción de guardaparques provinciales de Entre Ríos.

Actualmente forma parte del equipo responsable del área y recientemente completó una diplomatura en manejo y gestión de áreas protegidas, formación que complementa con capacitaciones permanentes vinculadas a la educación ambiental.

Su recorrido refleja el espíritu que impulsa el crecimiento de La Chinita: combinar conservación, conocimiento y compromiso con el patrimonio natural entrerriano.

Con nuevas obras en marcha, reconocimiento provincial y un creciente flujo de visitantes, la reserva continúa consolidándose como uno de los principales espacios de conservación de la provincia. Un lugar donde la biodiversidad encuentra refugio y donde cada recorrido invita a descubrir que, a pocos minutos de Villaguay, la naturaleza aún conserva escenarios capaces de sorprender.