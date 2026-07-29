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"Las voces del sonido": Román Mayorá presenta su nuevo libro sobre la producción musical

Seleccionada por la convocatoria FEICAC 2025, la nueva publicación de Román Mayorá rescata las historias de vida y trayectorias que definen la identidad musical de la capital entrerriana

29 de julio 2026 · 12:27hs
Las voces del sonido: Román Mayorá presenta su nuevo libro sobre la producción musical

Las voces del sonido: Román Mayorá presenta su nuevo libro sobre la producción musical

Este viernes 31 de julio, la capital entrerriana será sede del lanzamiento de una obra clave para la memoria cultural de la región. Se trata de "Las voces del sonido. Historias de vida en la producción musical de Paraná", el nuevo libro del autor Román Mayorá, cuya presentación oficial se llevará a cabo a las 20 horas en la Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80.

La obra se destaca por haber sido seleccionada en la prestigiosa convocatoria FEICAC 2025 (Fondo Económico de Incentivo a las Culturas y las Artes) y cuenta con el sello editorial de 170 Escalones. A través de sus páginas, el autor explora diversas trayectorias y relatos que conforman el tejido de la producción musical paranaense, ofreciendo una mirada profunda a las historias de vida detrás de los sonidos locales.

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El evento de presentación promete ser un encuentro integral donde la palabra escrita y la música se darán la mano. Según se informó, el dúo Panzaverde será el encargado de musicalizar la velada, acompañando la celebración de esta nueva edición. La cita es abierta a la comunidad y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, organismo que respalda la actividad de la sala donde se desarrollará el encuentro. Los interesados en conocer más sobre la identidad musical de Paraná tienen una cita imperdible este viernes para compartir junto a Mayorá el cierre de un proceso creativo que pone en valor el patrimonio cultural de la ciudad.

Detalles de la obra

La obra, escrita por Román Mayorá, es el resultado de una investigación que recopila más de 50 años de música urbana en la capital entrerriana. A través de catorce entrevistas, el libro ofrece un testimonio colectivo donde músicos de distintas generaciones comparten anécdotas y trayectorias vinculadas al rock y géneros afines.

Un mosaico de identidades Entre las voces que dan cuerpo al libro se encuentran figuras como Francisco Calabretta, Alberto Felici, Leonardo González, Julio "Corcho" Soñez, Mariano Rochi, Emiliano Rey, Sebastián López, Alfonso Bekes, Flopa Suksdorf, Leandro Segovia, Enrique "Flaco" López, Emilia Cersofio, Sheila Dámaris Jofré y Gabriel Ravera. Como destaca Sergio Pujol en el prólogo, el compartir un mismo territorio ha sembrado en estos protagonistas un "sentido identitario fuerte" que supera etiquetas estilísticas o generacionales.

Sobre la edición y el autor

La publicación fue seleccionada en la convocatoria FEICAC 2025 y editada por 170 Escalones, un proyecto editorial y periodístico que ha impulsado diversas obras sobre el patrimonio y la cultura regional, como Huellas en la piel de la ciudad y Paraná ilustrada. El equipo de edición estuvo coordinado por Franco Giorda y Pablo Russo, con diseño de Manuel Siri y corrección de Paola Calabretta.

Por su parte, Román Mayorá es licenciado en Comunicación Social, magíster en Estudios Culturales y docente universitario. Su labor como investigador de escenas musicales urbanas y su experiencia como músico y fotógrafo convergen en este registro que busca pensar la música paranaense no solo como tradición, sino como una proyección hacia el futuro.

La presentación contará con la participación del dúo musical Panzaverde, integrado por Facundo Ludi y Simón Fischbach, quienes pondrán banda sonora a la velada. Además, el autor estará presente para dialogar con el público, se podrán adquirir ejemplares del libro y habrá servicio de cantina para los asistentes.

Román Mayorá voces Libro
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