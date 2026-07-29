Los Naranjitos: volver a empezar tras otro hurto en el predio.

El Club Los Naranjitos sufrió el robo de 40 metros de alambrado. La Policía logró recuperar el material sustraído. Sin embargo, el daño ya está hecho.

Apenas habían pasado unas horas desde que desconocidos cortaron y se llevaron 40 metros de alambrado del predio de Los Naranjitos cuando llegó una noticia alentadora: la Policía logró recuperar el material sustraído. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La estructura quedó destruida, las actividades debieron reorganizarse y el club volvió a enfrentarse a una realidad que conoce demasiado bien. Desde que se instaló en el predio de calle Almirante Brown, en 2016, ya sufrió 27 robos.

Mientras dirigentes y colaboradores trabajan para reinstalar el alambrado recuperado y devolverle la normalidad al predio, la institución intenta dejar atrás otro episodio que no solo representa un perjuicio económico, sino también un fuerte desgaste humano.

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En diálogo con UNO, el presidente de Los Naranjitos, Néstor Giacinti, reconoció que la rápida actuación policial permitió evitar una pérdida aún mayor, aunque aclaró que recuperar los rollos de alambre no significa que el problema esté resuelto. “El domingo, cerca de las 22, se llevaron unos 40 metros de alambrado. Nosotros recién nos dimos cuenta el lunes cuando llegamos a entrenar. Es muchísimo, prácticamente media cancha”, relató.

La ausencia del cerramiento modificó inmediatamente el funcionamiento cotidiano del club. En esa cancha entrenan las categorías más grandes y cada pelota que sale del campo termina directamente sobre una calle con intenso tránsito. “Ahora los chicos ya saben que, si la pelota sale a la calle, nadie puede ir corriendo detrás. Es un peligro. Lo último que queremos es que ocurra un accidente”, explicó.

Durante la noche del lunes, la Policía encontró el alambrado oculto en un terreno baldío y logró recuperarlo. Para la dirigencia fue un alivio, aunque todavía resta evaluar en qué estado quedó el material y cuánto podrá reutilizarse. “Esta vez tengo que reconocer que la Policía actuó muy rápido. No les dio tiempo a los ladrones a hacer desaparecer el alambrado. Lo cortaron en dos partes y ahora tendremos que revisar cómo quedó cuando lo desenrollemos, pero por lo menos apareció”, valoró.

Los Naranjitos: volver a empezar tras otro hurto en el predio

Antes del hallazgo, Giacinti ya había realizado un cálculo aproximado del costo que implicaba volver a comprar e instalar el cerramiento. “Entre el alambrado y la colocación estamos hablando de alrededor de un millón de pesos. Para un club como el nuestro es muchísimo dinero”, sostuvo.

No obstante, el dirigente insiste en que la mayor consecuencia no siempre se mide en pesos. “Lo económico duele, pero también está la parte anímica. Perdés tiempo, energías y ganas. Estuvimos toda la tarde con este tema; otra vez con la Policía, haciendo trámites, y son dos o tres días que dejás de dedicarle a otras cosas importantes para el club”, lamentó.

El presidente también recordó que la inseguridad condicionó otros proyectos de infraestructura. Uno de ellos fue la iluminación del predio. “Teníamos una iluminación razonable para entrenar de noche, pero llegó un momento en que no tuvimos más ganas de seguir invirtiendo. La última vez colocamos los reflectores a la mañana y esa misma noche nos los robaron”, recordó.

A diferencia de aquella oportunidad, destacó que en esta ocasión encontró una respuesta mucho más rápida por parte de las fuerzas de seguridad.

Los Naranjitos: volver a empezar tras otro hurto en el predio

Más allá del nuevo golpe, la institución atraviesa un presente deportivo alentador. Actualmente reúne alrededor de 200 chicos distribuidos entre las categorías 2010 y 2022, con una realidad económica algo más estable que la del año pasado. “Este año estamos mejor que el anterior, cuando estuvimos muy justos para sostener el funcionamiento del club”, contó.

Sin embargo, advirtió sobre un desafío que considera inevitable para el fútbol infantil. “Estamos empezando a notar un problema que va a afectar a todos los clubes: cada vez nacen menos chicos. Antes nuestro fuerte eran las categorías más pequeñas y eso está cambiando. Es algo que ya estamos pensando cómo afrontar”, señaló.

Con el alambrado recuperado casi en su totalidad y la intención de reinstalarlo lo antes posible, Los Naranjitos vuelve a enfocarse en lo que considera verdaderamente importante: que los casi 200 chicos que todos los días encuentran en el club un espacio de contención puedan seguir jugando al fútbol con seguridad, a pesar de que la inseguridad vuelva, una y otra vez, a ponerlos a prueba.

Néstor Giacinti, presidente del Club Los Naranjitos