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River va por la recuperación ante Gimnasia en La Plata

River visita a Gimnasia (LP) con la obligación de reaccionar tras un inicio de semestre para el olvido. Arranca a las 19.15 en el Bosque.

29 de julio 2026 · 06:45hs
River juega en La Plata.

Prensa River.

River juega en La Plata.

River Plate buscará este miércoles dejar atrás el complicado comienzo del segundo semestre cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega golpeado después de sufrir dos derrotas consecutivas que encendieron las alarmas entre los hinchas. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por 3-1 frente a Aldosivi en Salta y luego perdió 1-0 ante Barracas Central en el estadio Monumental, resultado que provocó una fuerte reacción del público y dejó al Millonario obligado a recuperarse cuanto antes.

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Tobías Andrada sería el séptimo refuerzo de River.

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El compromiso ante el Lobo aparece como una buena oportunidad para comenzar a cambiar la imagen, aunque River sabe que enfrente tendrá un rival que, pese a debutar con derrota, mostró argumentos futbolísticos interesantes frente a Racing.

Un River obligado a levantar cabeza

Las dos caídas consecutivas dejaron al Millonario bajo presión. La eliminación de la Copa Argentina significó un duro golpe para un plantel que había generado grandes expectativas tras un mercado de pases muy activo.

Mientras intenta recuperar el nivel dentro del campo de juego, la dirigencia continúa trabajando para reforzar el plantel. Tras concretar seis incorporaciones, River mantiene negociaciones para sumar al lateral izquierdo Francisco Ortega y al delantero Tobías Andrada, dos futbolistas que aparecen entre las prioridades para potenciar al equipo.

En paralelo, también continúa siendo tema de conversación la situación de Germán Pezzella, cuyo regreso al plantel fue solicitado por varios referentes del vestuario luego del difícil presente futbolístico.

Coudet realizaría una sola modificación

Con pocas variantes disponibles, Eduardo Coudet apostaría por mantener la base del equipo que perdió ante Barracas Central.

La principal novedad sería el ingreso de Ángel Correa en la delantera para acompañar a Rafael Santos Borré, buscando darle mayor movilidad y poder ofensivo al ataque riverplatense.

Gimnasia quiere hacerse fuerte en el Bosque

Del otro lado estará un Gimnasia que dejó buenas sensaciones pese a perder 2-1 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda durante la primera jornada del campeonato.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra compitió de igual a igual frente a uno de los candidatos al título y hasta tuvo la posibilidad de empatar antes del descanso, aunque Marcelo Torres desperdició un penal. Para colmo, el delantero sufrió una lesión en esa misma acción y quedó descartado para enfrentar a River.

Ahora, el Lobo intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos en el certamen y volver a hacerse fuerte en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Un antecedente reciente favorable al Millonario

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, River se impuso por 2-0 gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, clasificándose a la siguiente instancia del certamen.

Ese antecedente alimenta la confianza del conjunto de Núñez, aunque el presente futbolístico obliga a no confiarse ante un Gimnasia que mostró señales positivas en su estreno.

Un partido clave para ambos

Para River, el encuentro representa mucho más que tres puntos. Después de dos derrotas consecutivas, necesita recuperar confianza, mejorar su funcionamiento colectivo y comenzar a responder a las expectativas generadas tras las incorporaciones realizadas durante el mercado de pases.

Para Gimnasia, en cambio, será la oportunidad de confirmar las buenas sensaciones que dejó ante Racing y empezar a sumar en un torneo que recién comienza, pero que exige resultados desde el inicio.

Con necesidades diferentes, pero con la misma urgencia de conseguir una victoria, el duelo en el Bosque promete intensidad y será uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura.

El posible once de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

La probable formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

River Gimnasia La Plata Torneo Clausura
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