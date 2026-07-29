La delantera fue presentada como refuerzo del Bay FC, equipo de la National Women's Soccer League (NWSL). Deja Racing tras consolidarse como una de las figuras.

De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

La futbolista entrerriana Agostina Holzheier dará un nuevo salto en su carrera profesional. La delantera nacida en Crespo fue anunciada como nueva incorporación del Bay FC, institución que compite en la National Women's Soccer League (NWSL), considerada una de las ligas más importantes y competitivas del fútbol femenino a nivel mundial.

La atacante, de 22 años, llega a Estados Unidos tras destacarse en Racing Club, donde se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Durante su paso por la Academia disputó 78 partidos oficiales, convirtió 27 goles y fue protagonista de la obtención del Torneo Clausura 2024, el primer título de la historia del club en la disciplina.

La música argentina y la ópera se unirán en una gala especial en Crespo

De Crespo a Estados Unidos

De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

El crecimiento de Holzheier también la llevó a ganarse un lugar en la Selección Argentina. En el último tiempo fue una pieza habitual en las convocatorias del combinado nacional y participó de la clasificación al Mundial, consolidándose como una de las delanteras con mayor proyección del país.

La crespense inició su carrera en Unión de Crespo, luego pasó por River Plate y también tuvo una experiencia en el Grêmio de Brasil antes de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de Racing. Ahora afrontará el desafío más importante de su trayectoria en una liga que reúne a varias de las mejores futbolistas del planeta.

Racing despidió a Agostina Holzheier en sus redes sociales

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Con este nuevo paso, Holzheier vuelve a poner al deporte entrerriano en la escena internacional y se suma a la lista de deportistas de la provincia que lograron llegar a las principales competencias del mundo. Su incorporación al Bay FC representa un nuevo reconocimiento al crecimiento que ha tenido su carrera en los últimos años.