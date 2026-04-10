Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Mauricio Maschio, pasado a disponibilidad tras la muerte de una joven policía, negó maltrato laboral y contó que se puso a disposición de la investigación.

Mauricio Maschio, pasado a disponibilidad tras la muerte de una joven policía, negó maltrato laboral y contó que se puso a disposición de la investigación.

Mauricio Maschio, de civil, habló tras ser pasado a disponibilidad como jefe de la Comisaría N° 1 de Chajarí, en el marco de la investigación iniciada tras el fallecimiento por autodeterminación de una agente policial, lamentable hecho que ocurrió el pasado 2 de abril. El uniformado entregó su celular y el arma, quedando a disposición de la superioridad y de la investigación judicial en curso.

Maschio comentó que fue él quien le dio la triste noticia a la madre de la funcionaria de 21 años y que se puso a disposición de la familia. Dijo que desde Fiscalía le comunicaron que la familia había mencionado que pudo haber un posible maltrato laboral de su parte hacia la subordinada. “Entiendo a la familia, me pasó, se lo que se siente perder un hijo”, apuntó en una entrevista en Radio Chajarí.

Frente a ello, se comunicó con un colega abogado para que lo represente en Fiscalía. “Me puse a disposición después de que me mencionaran que estoy sindicado y procedo a hacer entrega de mi teléfono particular y el policial, el que portamos cuando estamos de guardia”, agregó.

“Hablé en dos oportunidades con ella"

Daniela Guliana Lezcano Balze, la funcionaria fallecida, egresó como agente de la Policía en diciembre, estuvo trabajando en la temporada de verano en Santa Ana y se reintegró a la Comisaría el pasado 3 de marzo. En la charla, Maschio se explayó sobre la modalidad de trabajo, con los horarios prestablecidos para el cumplimiento de las funciones. “Hablé en dos oportunidades con ella, una vez se habló de una situación de servicio, se hizo una reunión, se habló con los compañeros de ella. El jefe de Operaciones se puso a disposición. Son personas que recién egresan y están sometidas a distintas situaciones”, se explayó.

Policía de Chajarí comisaria 1

“Seguimos las medidas jerárquicas. Ellos (los agentes) se manejaban con el jefe de calle y con el auxiliar de guardia”, indicó sobre el trabajo diario de los integrantes de la fuerza. “Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo, estaba aferrada a disposiciones objetivas y comunes al grupo de los agentes egresados”, expuso.

En tanto, el ahora ex jefe de la Comisaría repasó esa vez que la convocó a su despacho, acompañada por otra funcionaria, para explicarle que no debía desatender su función, a raíz de algo que había observado en una oportunidad en que recorrió las calles y pasó por el puesto donde estaba la joven agente.

“Nunca tomé conocimiento de si estaba en pareja, si estaba mal. No vimos en ningún momento esa situación, los compañeros nunca vieron algo mal. Nunca se constituyó a despacho por algo así”, agregó, lamentando el desenlace y la situación por la que atraviesa la familia.

Investigación

Con respecto a la decisión de las autoridades de pasarlo a disponibilidad, comentó que vinieron integrantes de Asuntos Internos y en base al dictamen, se resolvió. “Me parece bien”, dijo sin profundizar en su parecer en cuanto a la medida.

“Entiendo que me aparten para que la investigación sea transparente. Soy consciente del trabajo que hago y me capacité para eso”, resaltó por último, insistiendo en que está tranquilo, esperando que la investigación de luz al caso.