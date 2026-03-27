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Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

Diputados solicitó al Poder Ejecutivo datos sobre salud mental y casos de autoeliminación en la fuerza de seguridad entre 2023 y 2026

27 de marzo 2026 · 12:52hs
Diputados solicitó al Poder Ejecutivo datos sobre salud mental y casos de autoeliminación en la fuerza de seguridad entre 2023 y 2026. María Núñez

Diputados solicitó al Poder Ejecutivo datos sobre salud mental y casos de autoeliminación en la fuerza de seguridad entre 2023 y 2026. María Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón y Natanael Vera.  photoMaría Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón  photoNatanael Vera.   Archivos adjuntos (3)EXPLORAR 
María Núñez

María Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón
Natanael Vera.

Natanael Vera.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, haciendo uso de las facultades que le otorga el Artículo 117 de la Constitución Provincial, formalizó el jueves un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo. El objetivo central es obtener claridad sobre la situación crítica que atraviesa el personal de la Policía de Entre Ríos en materia de salud mental y conductas autolesivas.

El documento, presentado por la diputada Silvia del Carmen Moreno y que cuenta con el respaldo de los coautores Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Sergio Castrillon, Enrique Cresto, Silvina Decco, Yaris Seyler y Andrea Zoff, solicita la intervención directa de los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia para responder a tres ejes fundamentales:

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  • Estadísticas oficiales de decesos: el primer punto del requerimiento busca determinar si el Ejecutivo posee estadísticas oficiales sobre muertes por suicidio de efectivos policiales durante el periodo comprendido entre 2023 y 2026. La Legislatura exige que estos datos se presenten desagregados por año, detallando la edad, cargo o grado y la jurisdicción donde el personal prestaba servicios al momento del hecho.

  • Prevención y detección temprana: más allá de los casos consumados, los diputados han puesto el foco en la prevención. Por ello, solicitan información sobre registros de intentos de suicidio, ideación suicida y conductas autolesivas dentro de la fuerza. Asimismo, se pregunta a las autoridades si existe un plan concreto para fortalecer los sistemas de información en esta área sensible, buscando mejorar el alcance de los relevamientos actuales.

  • Programas y acciones de intervención: finalmente, la iniciativa parlamentaria interpela a los ministerios involucrados sobre las acciones, programas o dispositivos que se han implementado hasta la fecha para abordar esta problemática. Se exige el detalle de las líneas de intervención y los mecanismos de articulación institucional entre Salud y Seguridad, así como el grado real de ejecución de estas políticas.

Esta solicitud surge en un contexto donde la transparencia en los datos de salud mental de quienes portan armas y velan por la seguridad ciudadana se volvió una prioridad en la agenda legislativa provincial.

Condiciones laborales

Tras detallar legislación nacional y provincial respecto de la grave problemática, la legisladora consideró “resulta particularmente relevante atender la situación del personal de las fuerzas de seguridad, en tanto su labor cotidiana que implica una exposición diferencial a factores de riesgo psicosociales, tales como estrés crónico, contacto permanente con situaciones de violencia, uso y portación de armas de fuego, exigencias operativas de alta intensidad”.

Añadió que “a ello se suman, en muchos casos, factores vinculados a las condiciones laborales, tales como extensas jornadas de servicio, esquemas de turnos rotativos, demandas operativas permanentes y condiciones salariales que pueden incidir en la calidad de vida del personal. Estos elementos, considerados en conjunto, pueden impactar en el bienestar psicosocial de los trabajadores y requieren ser contemplados en cualquier estrategia de abordaje integral”.

Cuestión de salud pública

Moreno destacó que “la problemática del suicidio constituye una cuestión de salud pública de creciente relevancia, que exige un abordaje integral por parte del Estado”. Añadió que “en este sentido, la Organización Mundial de la Salud señaló que el suicidio representa una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global, lo que impone a los Estados la obligación de desarrollar políticas activas de prevención, detección temprana y asistencia”.

El pedido de informes destacó que “en el ámbito nacional, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, en el 2024 se registraron 4.249 muertes por suicidio en Argentina, con una tasa de 9,8 casos cada 100.000 habitantes, constituyéndose en la principal causa de muerte violenta en el país”.

También señaló que “los sistemas de vigilancia sanitaria permitieron avanzar en la medición de la problemática, registrándose miles de intentos de suicidio anualmente, con una relación estimada de más de 17 intentos por cada caso consumado” y señaló que “estos registros corresponden a la población general y no se encuentran desagregados por pertenencia a fuerzas de seguridad, lo que evidencia la necesidad de contar con información específica a nivel provincial dado los últimos acontecimientos relacionados a suicidios de personal policial de nuestra provincia”, especificó. Se espera que el Poder Ejecutivo responda a la brevedad para dar cuenta de la efectividad de los protocolos vigentes.

Policias Entre Ríos autodeterminacion.jpg
De izquierda a derecha: los policías fallecidos Núñez, Gervasoni, Ruiz Moreno, Monzón y Taborda.

De izquierda a derecha: los policías fallecidos Núñez, Gervasoni, Ruiz Moreno, Monzón y Taborda.

Seis policías se quitaron la vida en Entre Ríos

UNO informó en su edición del 5 de julio de 2025 que hasta ese momento cinco policías se habían la vida en lo que iba del año en Entre Ríos. En tanto, el 15 de marzo apareció sin vida Natanael Vera, integrante de la fuerza provincial, tras sufrir una herida de arma de fuego en un hecho ocurrido en Diamante. El efectivo se habría efectuado un disparo con su arma reglamentaria en circunstancias que son materia de investigación pero se estima que podría tratarse de un suicidio. En rigor, ese es el dato del que se tiene conocimiento hasta la actualidad por las coberturas periodísticas.

Policía Diamante Natael Vera

Los seis eran personas jóvenes que eligieron una de las profesiones más complejas: brindar seguridad a la comunidad. Sus casos obliga a la pregunta ¿Quién cuida a los policías? ¿Reciben contención desde la fuerza? Las autoridades policiales afirman que sí, que existe un programa de atención y evaluación. Los seis policías que ya no están son María Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón y Natanael Vera.

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El año pasado el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, habló por primera vez del tema a través de las redes sociales: "Nos ocupamos del stress laboral. La función policial es dura y estricta. El policía es un ser humano que cumple una función especial que genera mucho stress y se lo debe acompañar, no es supermán que todo lo puede". El posteo fue acompañado por una imagen en la que se destaca el Jefe de Policía de Entre Ríos, Claudia González, y la psicóloga policial Paula Martínez.

Diputados Suicidios ejecutivo Policía
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