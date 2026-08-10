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Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Unos 15 alumnos, junto con sus padres y profesores, llevaron adelante una tarde de limpieza en la zona del Islote Curupí

10 de agosto 2026 · 20:41hs
Alumnos e instructores pregonan por la limpieza del Pariente del Mar.

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Con el compromiso de cuidar y preservar el ambiente, alrededor de 15 alumnos de la Escuela Municipal de Canotaje y SUP e integrantes de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) llevaron adelante una nueva jornada de limpieza en las aguas del río Paraná, acompañados por algunos padres, profesores.

La actividad se desarrolló en la zona del Islote Curupí, donde los participantes recorrieron el sector en dirección este-oeste, utilizando las piraguas para avanzar por distintos puntos y recolectar los residuos que encontraron durante el trayecto.

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La jornada permitió combinar la práctica deportiva con una acción concreta de concientización y cuidado del entorno natural. Los alumnos fueron recogiendo la basura directamente desde las embarcaciones, mientras avanzaban por las costas y sectores de difícil acceso.

Su cuidado del río Paraná

La propuesta volvió a poner en escena el vínculo entre las actividades náuticas y el compromiso con el río Paraná. Tanto desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP como desde la Ecenaa se busca que quienes disfrutan diariamente del río también asuman un rol activo en su preservación.

Además del trabajo realizado por los jóvenes, la participación de padres y profesores permitió acompañar y fortalecer una iniciativa que apunta no solamente a retirar residuos del río, sino también a generar conciencia sobre la importancia de mantener limpio uno de los principales espacios naturales de Paraná.

La imagen de las piraguas cargadas con los residuos recolectados, los cuales algunos serán reciclados, reflejó el resultado de una jornada en la que el deporte, la educación ambiental y el compromiso comunitario volvieron a encontrarse sobre las aguas del Pariente del Mar.

Limpieza Río Paraná ECENAA SUP
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