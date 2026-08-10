Uno Entre Rios | El País | Facundo Moyano

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco

Facundo Moyano rompió el silencio tras ser detenido el martes pasado luego de que su novia, Candela Arizaga, lo acusara de sufrir lesiones leves.

10 de agosto 2026 · 23:12hs
Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco.

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco.

Facundo Moyano, exdiputado nacional y referente sindical, rompió el silencio tras ser detenido el martes pasado en un hecho que generó polémica luego de que su novia, Candela Arizaga, lo acusara de sufrir lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Moyano negó consumir drogas y afirmó que su pareja había sufrido “un paro cardíaco”.

Tras declarar, Candela Arizaga confirmó que sigue con Facundo Moyano.

Tras declarar, Candela Arizaga confirmó que sigue con Facundo Moyano

Moria Casán reveló cómo presentó a Facundo Moyano y Susana Giménez y recordó el inesperado flechazo.

Moria Casán reveló cómo presentó a Facundo Moyano y Susana Giménez y recordó el inesperado flechazo

La palabra de Facundo Moyano

Indicó que la primera llamada al 911 se realizó cuando ambos todavía estaban dentro del departamento del edificio ubicado en Avenida Del Libertador al 5400, y no cuando ella había salido del mismo.

“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó el dirigente, y aseguró que él mismo le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su novia. Moyano sostuvo que Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y dijo tener registros de lo ocurrido dentro de su vivienda.

“Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, declaró en Telefe Noticias.

Según el relato, a las 5:03 se produjo el llamado al 911 y el encargado del edificio deslizó que Moyano le habría dicho que él mismo estaba sufriendo un paro cardíaco. El dirigente aclaró: “Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”.

LEER MÁS: Tras declarar, Candela Arizaga confirmó que sigue con Facundo Moyano

Ante consultas sobre consumo de estupefacientes, Moyano respondió: “No, no se consumió cocaína”. Sobre su propio consumo afirmó: “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”. También explicó que rechazó someterse a análisis de sangre y orina porque esa decisión se lo “sugirieron” sus abogados.

Las imágenes de su novia

Respecto de las imágenes de Arizaga corriendo por las calles de Belgrano, Moyano objetó la interpretación de uno de esos registros y aseguró que el hombre que aparece detrás de la joven no es él, sino un efectivo policial. “Nunca soy yo el que está corriendo. El que está de pantalón corto y de remera soy yo”, precisó.

Explicó que Arizaga salió primero del edificio en ascensor y que él debió esperar a que el elevador volviera a subir, por lo que quedó varios minutos detrás de ella. Afirmó también que llamó a la Policía y al portero pidiendo que vinieran la ambulancia y la fuerza de seguridad: “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”

En tanto, Moyano indicó que cuenta con videos y grabaciones del interior de su departamento que, según dijo, respaldarían su versión: “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”. Negó, sin embargo, haber decidido aportar esas imágenes a la investigación y declaró que pretende mostrarlas a Arizaga y a algunos periodistas.

El dirigente cuestionó la actuación de la Justicia por su detención y sostuvo que no existían elementos suficientes para acusarlo, además de afirmar que su condición de figura pública pudo influir en la decisión: “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”.

Facundo Moyano lesiones Violencia de género
Noticias relacionadas
Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado.

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano y desvinculó a Facundo Moyano y el caso se dio en un contexto de consumo de estupefacientes.

Candela Arizaga declaró y negó que Facundo Moyano la haya agredido

El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano, quedó detenido tras episodio que involucra a una joven influencer de 23 años

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

La venta de materiales de construcción cayó 6,5% interanual durante el mes de julio. 

Materiales de construcción: continúa la caída de las ventas

Ver comentarios

Lo último

Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco

Terremoto en Colombia: al menos 138 muertos, 570 heridos y alerta roja hospitalaria

Terremoto en Colombia: al menos 138 muertos, 570 heridos y alerta roja hospitalaria

Ultimo Momento
Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco

Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco

Terremoto en Colombia: al menos 138 muertos, 570 heridos y alerta roja hospitalaria

Terremoto en Colombia: al menos 138 muertos, 570 heridos y alerta roja hospitalaria

El Círculo Médico cerró Zumbidos de Colores con una muestra de arte para las infancias

El Círculo Médico cerró "Zumbidos de Colores" con una muestra de arte para las infancias

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La provincia
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Afirman que el turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Afirman que el turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Dejanos tu comentario